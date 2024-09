Inter, operazione a rischio: possono chiudere a 25 milioni

Un nove di razza che Ausilio segue con grande interesse: l’Inter vorrebbe chiudere presto l’operazione ma c’è chi mette sul piatto 25 milioni

Oltre a essere un attaccante prolifico, è giovane (come piace a Oaktree), potenzialmente a costo zero (come gradito al presidente Beppe Marotta), e abbastanza tecnico e bravo come rifinitore per essere utile a Inzaghi nel doppio ruolo di prima e seconda punta. Potrebbe anche accettare un ruolo da comprimario: non sembra che chieda il posto da titolare fisso. Logico che su un profilo del genere ci sia molta concorrenza.

In Italia, oltre all’Inter, anche la Juve sembra molto interessata al ragazzo. E poi ci sono le squadre inglesi: il Newcastle, l’Arsenal e pure il Liverpool di Arne Slot. Con concorrenti così rinomate e ricche, per i nerazzurri la trattativa può mettersi in salita.

A oggi l’Inter sembra ancora in prima fila per Jonathan David, ma proprio il Liverpool potrebbe imporsi investendo 25 milioni sull’operazione. In Inghilterra scrivono infatti che i Reds potrebbero presto offrirgli un quinquennale da 5 milioni netti, per un totale di 25 milioni di euro, appunto.

Nell’ombra, Piero Ausilio sta tessendo la sua tela con l’agente del canadese per provare ad anticipare tutti. Intanto David non ha chiuso a un rinnovo con il Lille. Anche se cercato a lungo da molte squadre a luglio e ad agosto, il nazionale canadese non si è mosso e sta ora affrontando con massima serietà l’ultimo anno del suo contratto con i Mastiffs.

Operazione da 25 milioni: l’Inter dovrà pareggiare l’offerta

Inter, Juve, Arsenal e Liverpool sono pronte ad attivarsi per assicurarsi le prestazioni del ventiquattrenne Jonathan David. Sembra che Giuntoli sia pronto a proporre un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione e a corrispondere un piccolo bonus alla firma. Molto dipenderà però dal futuro ancora non chiaro di Vlahovic. I Gunners e i Reds, invece, aspettano che il ragazzo sciolga da solo le ultime riserve rispetto alla possibilità di rinnovare con il Lille. E poi c’è il Newcastle che potrebbe anche provare ad acquistarlo a gennaio, in modo da anticipare tutte le altre squadre interessate.

L’impressione è che l’Inter, finora, non abbia ancora preventivato una spesa. Lo spazio salariale sarà più ampio con l’uscita a zero di Correa, ma per poter affondare bisognerebbe cedere anche Arnautovic. Con l’addio delle due riserve, l’Inter avrebbe la possibilità di offrirgli un contratto da 4-4,5 anni a stagione.

Al nazionale canadese, la destinazione nerazzurra dovrebbe piacere. Ma per farsi preferire a tutte le altre pretendenti, la società di viale della Liberazione dovrà cercare di sedurre l’attaccante con dei bonus o coinvolgendolo a livello emotivo e sportivo nel progetto tecnico.

Per David, tutto può succedere

Quando si segnano 24 goal in campionato (questo lo score di David nella scorsa stagione) è impossibile non attirare l’attenzione dei top-club. L’attaccante e il suo entourage vogliono cercare una nuova sfida per crescere, sia a livello sportivo che finanziario. Quest’estate, nessuno è riuscito a convincerli.

“C’erano alcune offerte, ho parlato con varie società. Poi ho parlato con il Lille e ho deciso di restare qui“, ha raccontato David a inizio settembre. “Adesso tutto può succedere. Sono al mio ultimo anno di contratto“.

Nei giorni scorsi in Gran Bretagna hanno insistito molto su un possibile affondo da parte del Newcastle, ma a quanto pare David sogna più in grande. L’interesse da parte delle Magpies è verosimile, ma va considerato che sono i club dei cinque maggiori campionati pronti a investire. E che David non ha ancora chiuso definitivamente alla possibilità di rinnovare con i Mastiffs.