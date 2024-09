Ritorno in grande stile all’Inter: approva anche Spalletti

Un talento è pronto a conquistare l’Inter dopo aver già ottenuto le attenzioni di Luciano Spalletti: potrebbe essere un ritorno in grande stile

L’Inter dovrà rivoluzionare, almeno in parte, il suo attacco nel prossimo futuro. Non temete, non stiamo parlando di calciatori titolari e fondamentali come Marcus Thuram e Lautaro Martinez, né di un nuovo arrivo come Mehdi Taremi che sarà molto utile nelle rotazioni di Simone Inzaghi, ma di due attaccanti che sono arrivati alla fine del loro percorso in nerazzurro.

Si tratta di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, una prima e una seconda punta che il tecnico di Piacenza sta sfruttando a gara in corso, ma su cui difficilmente la società cambierà idea nel prossimo futuro. I loro contratti sono in scadenza a giugno 2025 e, se fosse arrivata l’offerta giusta, l’Inter non avrebbe esitato a cederli. Così non è stato e quindi si è deciso di andare avanti insieme per un’altra stagione, ma senza la prospettiva di essere titolari, anzi.

Il diktat di Oaktree è ringiovanire il gruppo e si partirà proprio dalla difesa e dall’attacco. Per questa ragione, la dirigenza e tutto lo staff di Inzaghi stanno seguendo con attenzione un profilo che è ancora di proprietà dell’Inter e potrebbe tornare parecchio utile a partire dalla prossima stagione.

Esposito dallo Spezia all’Inter: occhio anche all’Italia

L’inizio di Francesco Pio Esposito è stato più che promettente con la maglia dello Spezia in questa stagione. In sei presenze è già riuscito a realizzare tre gol e strappare l’attenzione generale. Ha 19 anni, grandi margini di miglioramento e una fisicità da bomber vero che sfiora i 190 centimetri d’altezza.

‘Il Secolo XIX’ ha anche sottolineato che Luciano Spalletti lo segue con attenzione e potrebbe anche decidere di metterlo al vaglio della Nazionale italiana nel prossimo futuro, se dovesse continuare a fare così bene. Intanto, sta strappando le attenzioni generali anche con l’Under 21, visto che ha realizzato sei gol in otto presenze.

L’Inter ha necessità di avere cinque punte con caratteristiche diverse in grado di alternarsi sempre durante la stagione, per cui Inzaghi potrebbe decidere di tenerlo il prossimo anno e rivelerebbe il ruolo di Arnautovic come bomber fisico e in grado di lavorare spalle alla porta. Si tratterebbe anche di un calciatore molto utile per la composizione delle liste, visto che è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.