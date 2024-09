Torna subito Allegri: un top club lo vuole in panchina

L’indiscrezione è di quelle forti. Massimiliano Allegri potrebbe tornare in panchina. Un top club potrebbe puntare su di li

E’ finita nel peggiore dei modi la seconda esperienza di Massimiliano Allegri. L’esonero dopo i fatti di Juve-Atalanta non è stato certo il finale che si augurava l’ex allenatore bianconero, il quale era comunque già sicuro di lasciare la panchina per far spazio a Thiago Motta.

Di un possibile ritorno di Allegri si è scritto la settimana scorsa. Il suo nome figurava tra quelli dei possibili sostituti di Paulo Fonseca, a rischio esonero dopo il traballante inizio di stagione del Milan. La situazione poi per il tecnico portoghese è decisamente migliorata dopo le vittorie con Inter e Lecce e, per Allegri e gli altri candidati a succedergli, l’opportunità è svanita.

Per l’ex Juve, tuttavia, se ne è presentata subito un’altra. La crisi che sta vivendo un top club europeo potrebbe infatti preludere a un possibile avvicendamento in panchina anche imminente dopo l’ultima sonora sconfitta incassata in campionato.

Nuovo club per Allegri, le ultime

Il club in questione è il Manchester United. Inizio di stagione pessimo per i Red Devils con soli 7 punti in classifica e già otto lunghezze da recuperare dal Liverpool capolista. La pesantissima sconfitta interna incassata contro il Tottenham, vincitore all’Old Trafford con un perentorio 0-3, ha rimesso in discussione nuovamente la panchina di Ten Hag.

Non è certo la prima volta che accade. L’allenatore olandese, nonostante il successo in FA Cup della scorsa stagione, non è riuscito a imprimere una svolta nel rendimento dello United in Premier League nonostante le munifiche campagne acquisti effettuate sotto la sua gestione.

La dirigenza starebbe valutando l’opportunità di un cambio immediato in panchina. Stando a Caught Offside, il primo nome della lista è proprio quello di Massimiliano Allegri, pronto subito a rimettersi in gioco con un grande club. Difficilmente, stavolta, l’allenatore livornese rifiuterà la possibile proposta come accaduto, in passato, con il Real Madrid. Si tratta comunque, al momento, solo di un’indiscrezione. Se lo United dovesse esonerare Ten Hag, anche altri tecnici verrebbero valutati per sostituirlo.

Nell’ultimo decennio sono stati sei gli allenatori che si sono alternati sulla panchina dello United ovvero Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick e Ten Hag. Nessuno è riuscito a riportare il titolo della Premier League a Old Trafford. Un’assenza che perdura dalla stagione 2012-13 quando c’era ancora Sir Alex Ferguson in panchina.