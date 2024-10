Inter-Stella Rossa, Inzaghi cambia più di mezza squadra

Inzaghi prepara una nuova rivoluzione contro la Stella Rossa. Sono previsti almeno sette cambi in casa Inter rispetto all’ultima uscita

Seconda partita nel giro di tre giorni e nuova ‘rivoluzione’ per Simone Inzaghi. Contro la Stella Rossa vedremo una formazione differente rispetto a Udine.

Il pareggio di Manchester ha permesso ai nerazzurri di partire con il piede giusto in questa Champions League. Ma il nuovo format non permette assolutamente passi falsi e quindi non si può sbagliare contro la Stella Rossa. La sconfitta in casa con il Benfica costringe i serbi a dover provare a fare almeno un punto a Milano.

Simone Inzaghi in questa stagione non ha mai confermato la stessa formazione per due partite consecutive e sarà così anche contro la Stella Rossa. L’unico calciatore che fino ad oggi ha giocato tutte le partite è stato Sommer, e anche stasera lo svizzero difenderà i pali interisti.

Inter-Stella Rossa, rivoluzione Inzaghi: le probabili formazioni

Davanti a lui niente Acerbi. Toccherà a de Vrij completare il terzetto difensivo insieme a Bastoni e Pavard, che ritorna titolare dopo il turno di riposo di Udine. A sorpresa Frattesi va verso la panchina. Spazio a Zielinski dal 1′ con Mkhitaryan e Calhanoglu.

Sugli esterni stop sia per Darmian che per Dimarco, ecco Dumfries e Carlos Augusto. Ma la vera rivoluzione riguarderà il reparto offensivo. A meno di sorprese dell’ultima ora, toccherà alla coppia inedita formata da Arnautovic e Taremi. Riposo per Lautaro e Thuram. Nella Stella Rossa consueto 4-2-3-1 di Milojevic. Out Degenek mentre ha recuperato Glazer. Spazio alla vecchia conoscenza del nostro calcio come Krunic. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. All.: Inzaghi

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Dijga, Spajic, Rodic; Krunic, Elsnik; Silas, Ilic L., Olayinka; Ndiaye. All.: Milojevic