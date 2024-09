Salta Inter-Stella Rossa: “Guarderò la partita coi tifosi”

Archiviata la vittoria contro l’Udinese, per l’Inter è tempo di pensare alla Stella Rossa. Un giocatore salterà il match per infortunio

Secondo appuntamento in questa nuova Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. Il pareggio di Manchester ha permesso ai nerazzurri di mettere un primo mattoncino per la qualificazione, ma ora servono i tre punti contro la Stella Rossa. I serbi nella prima partita sono stati sconfitti in casa dal Benfica ed ora devono obbligatoriamente vincere per alimentare le speranze di qualificazione. Per questo motivo non sarà una partita semplice per i nerazzurri.

Intanto è ufficiale una assenza. Il giocatore ha confermato che a causa di un problema fisico non potrà scendere in campo in Inter-Stella Rossa e guarderà la partita con i tifosi. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico, che in queste ore sarà chiamato a trovare una soluzione per sostituirlo. Le riserve saranno sciolte solamente a ridosso del match e vedremo quale sarà la scelta per una partita fondamentale in chiave qualificazione.

🗣#Bergomi: “#Acerbi viene da un’estate difficile tra operazione e pubalgia. Ci sono letture non fatte bene…” pic.twitter.com/Plic5xXTme — Interlive (@interliveit) September 30, 2024

Inter-Stella Rossa: salta il match, è ufficiale

La nuova Champions League sembra concedere davvero pochi margini di errore. L’Inter contro la Stella Rossa deve ottenere i tre punti per cercare di avvicinare la qualificazione. Serbi che sono ancora alla ricerca dei primi punti in campo internazionale e saranno chiamati a compiere una vera e propria impresa per ottenerli a San Siro.Dall’infermeria per la squadra di Belgrado non arrivano assolutamente buone notizie. Degenek non sarà in campo a causa di un problema fisico.

Il difensore australiano ha confermato di non poter essere presente a Milano e guarderà la partita direttamente dalla città serba insieme a tifosi, che non saranno presenti in Italia a causa del divieto di trasferta. Dovrebbe, invece, partire per la città meneghina Glazer. L’infortunio rimediato nei giorni scorsi è meno grave del previsto e la decisione se schierarlo in campo sarà presa a ridosso del match.

Ad arbitrare il match di San Siro sarà il tedesco Zwayer. Il fischietto tedesco ha già diretto tre volte i nerazzurri in carriera. Il bilancio è di due vittorie e di un pareggio. I successi risalgono al 2014-2015 contro il Dnipro in Europa League e alla stagione 2021-2022 quando il club meneghino vinse 3-1 con lo Sheriff Tiraspol. L’altro precedente è il famoso 1-1 con il PSV Eindhoven del 2017-2018. Un punto amaro che portò l’Inter a chiudere terza in classifica e retrocedere in Europa League.