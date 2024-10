Tradimento De Vrij, pronto il colpo a zero in Serie A nel 2025

Il nazionale olandese potrebbe finire per salutare l’Inter a zero: pronto il clamoroso tradimento in Serie A a fine stagione

Dopo ben sette stagioni in maglia nerazzurra, l’avventura di Stefan de Vrij sembra giunta al capolinea. Il difensore arrivato dalla Lazio a parametro zero nell’estate 2018 va verso l’addio all’Inter nonostante la sua importanza nella rosa di Inzaghi.

Aria di grossi cambiamenti in casa Inter, non solo de Vrij infatti potrebbe salutare la Milano nerazzurra al termine dell’attuale stagione. Sempre in difesa pure Francesco Acerbi, che a febbraio compirà 37 anni, è in bilico.

I discorsi per il rinnovo dell’esperto centrale ex Lazio e Sassuolo non sono stati ancora avviati e non è affatto scontato che ciò avvenga nei prossimi mesi. La priorità di Beppe Marotta, a questo punto, non è altro che la difesa. A maggior ragione se, come sembra, anche Denzel Dumfries (l’olandese ha rinnovato) dovesse fare le valigie e dire addio all’Inter il prossimo giugno.

De Vrij potrebbe prendere una decisione a dir poco clamorosa per chiudere la sua carriera. Sempre in Italia e non troppo lontano da Appiano Gentile…

Lo prende la rivale: de Vrij tradisce l’Inter

Stefan de Vrij lontano dall’Inter ma non dal calcio italiano. Nei prossimi mesi potrebbe farsi strada una clamorosa opzione nei piani del centrale olandese che pare destinato a non rinnovare con il club di Viale della Liberazione.

La Roma sembrerebbe interessata all’ex centrale della Lazio, che nella Capitale ha vissuto momenti felici con Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Una città a cui de Vrij è rimasto particolarmente legato. Adesso davanti alla possibilità di tornare, sponda giallorossa, e chiudere lì la carriera il calciatore farebbe fatica a dire di no. Bisognerà comprendere, poi, la richiesta economica che farà il calciatore alla dirigenza giallorossa.

Al momento de Vrij guadagna circa 3,8 milioni di euro all’anno. Fino a questo momento agli ordini di Simone Inzaghi l’olandese, classe ’92, ha collezionato appena 2 presenze e 105′. L’addio all’Inter, a questo punto, pare questione di mesi. E la Roma può davvero pensare alla firma di Stefan de Vrij.