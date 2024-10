Grave infortunio al ginocchio, out 6 mesi: come cambiano i piani dell’Inter

Le notizie provenienti dall’infermeria del club non lasciano tranquilla l’Inter: come cambiano le prospettive sul mercato

Come tutti i grandi club, italiani ed esteri, anche l’Inter nella scorsa sessione estiva di calciomercato ha fatto i conti con un considerevole numero di esuberi tecnici da piazzare a titolo definitivo – in caso di offerte soddisfacenti – o in prestito. Le diverse formule utilizzate nelle trattative che hanno portato Sebastiano Esposito ad Empoli e Valentin Carboni al Marsiglia di De Zerbi celano le reali volontà di Marotta per quello che riguarda le intenzioni future.

L’ex enfant prodige del vivaio nerazzurro, ad esempio, può essere riscattato a titolo definitivo dai toscani, che detengono il diritto di questa operazione, per 5 milioni di euro. Differente l’accordo trovato coi francesi per il talento argentino, che potrebbe diventare di proprietà del Marsiglia a fine stagione per 35 milioni più 4 di bonus, ma i nerazzurri hanno mantenuto un diritto di recompra pari a 40 milioni.

Diverso ancora invece il destino di un altro attaccante, Martin Satriano, che dopo il prestito secco al Brest nella passata stagione, è stato mandato a titolo temporaneo al Lens, col club giallorosso che ha sottoscritto, in vista di giugno 2025, un particolare accordo con i meneghini.

Secondo quanto concordato lo scorso 23 agosto – quando le due società hanno stabilito tra l’altro 1 milione a favore dell’Inter come valore dato al trasferimento temporaneo – il Lens è obbligato a riscattare definitivamente Satriano al verificarsi di determinate condizioni legate al rendimento della squadra.

Satriano, il ginocchio fa crack: lo scenario per l’Inter

Sul finale dell’ultimo match di campionato tra Lens e Nizza, finito a reti bianche, l’attaccante uruguaiano è stato colpito al ginocchio. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, si sospetta un infortunio talmente grave da costringere il calciatore ad uno stop che già si ipotizza possa essere di 6 mesi.

A parte il dovuto dispiacere per una notizia che rischia di compromettere seriamente il prosieguo della stagione dell’ex Empoli, il club nerazzurro non dovrà fare i conti con alcuna sorpresa a fine anno. L’accordo sottoscritto col Lens prevede infatti che i giallorossi riscattino obbligatoriamente il sudamericano al raggiungimento dell’aritmetica salvezza.

Una missione che non appare impossibile, visto che il club transalpino è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione con 10 punti in 6 gare: un bottino che gli garantisce finora un tranquillo sesto posto nella classifica della Ligue 1.