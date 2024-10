Affare chiuso e UFFICIALE: l’Inter ha preso il figlio d’arte

L’Inter guarda al futuro e prende un figlio d’arte. L’affare è ormai ufficiale e per il giovane giocatore inizia la carriera in nerazzurro

Acquisto a sorpresa e in prospettiva per l’Inter. I nerazzurri con l’arrivo di Oaktree stanno guardando con molta attenzione ai giovani e in queste ultime ore è stato chiuso un nuovo innesto per le giovanili. Un cognome non sicuramente sconosciuto per il nostro calcio e un classe 2010 che è cresciuto in una famiglia che ha il pallone nel sangue.

Per lui si tratta della prima vera esperienza in una big. L’obiettivo è quello di continuare il percorso di crescita e magari ripercorrere le orme del padre. È ancora molto presto per capire cosa potrà succedere in futuro visto che stiamo parlando di un classe 2010 e, quindi, di un ragazzo di soli 14 anni. Ma le idee sono molto chiare e per il giovane calciatore l’Inter rappresenta forse quella opportunità per continuare il percorso di crescita e apprendere da diversi campioni presenti nell’ambiente nerazzurro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Interlive (@interlive_it)

L’Inter guarda con attenzione al calcio giovanile. I nerazzurri vogliono portare a Milano i migliori talenti presenti sul panorama nazionale anche in ottica futura. Nei prossimi mesi dobbiamo aspettarci diversi colpi in prospettiva da parte dei nerazzurri. Uno è diventato ufficiale da poco. Stiamo parlando di un figlio d’arte di cui si parla molto bene.

Calciomercato Inter: colpo in prospettiva, arriva il figlio d’arte

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Diego Lucarelli. Il difensore centrale classe 2010 è figlio di Alessandro, ex bandiera del Parma ed ora dirigenza dei Ducali, oltre che nipote di Cristiano. Per lui una lunga esperienza nel settore giovanile del Pisa prima della chiamata del club nerazzurro. Per lui è pronta l’esperienza con l’Under 15 dell’Inter dove proverà a mettersi in mostra e magari guadagnarsi la conferma anche per un futuro.

Inutile dire che il calcio è nelle vene di Diego. Padre e zio hanno fatto una carriera di assoluto livello. Il cugino Mattia, prima dei noti problemi giudiziari, ha vestito la maglia del Livorno mentre il fratello Matteo attualmente è in forza all’Olbia (insieme ad un altro figlio d’arte come Cristian Totti ndr). Ora per il classe 2010 la grande occasione di proseguire il proprio percorso di crescita con una maglia importante come quella dell’Inter.