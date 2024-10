Bufera Pavard, è fuori rosa: annuncio ufficiale

Il difensore dell’Inter non convocato da Deschamps per i prossimi impegni di Nations League, ecco la motivazione data dal commissario tecnico della Francia

La fluidità d’impiego delle risorse a disposizione di Simone Inzaghi rende l’Inter una delle formazioni italiane, se non addirittura europee, meglio attrezzate per gestire il crescente numero d’impegni in stagione.

Ne è stata un’ampia dimostrazione anche la partita vinta agevolmente dai nerazzurri a San Siro contro la Stella Rossa, durante la quale sin dal primo minuto le scelte del tecnico sono ricadute non più sui soliti volti noti. Ciononostante questa strategia, seppur utile per scandagliare meglio le energie e permettere a tutta la squadra di aumentare il proprio pacchetto di minuti nelle gambe, risulta talvolta controproducente in funzione delle convocazioni in Nazionale. Proprio come accaduto nel recente caso di Benjamin Pavard, difensore centrale francese grande escluso dai Didier Deschamps nei primi due impegni di Nations League di qualche settimana fa.

Alla base della passata scelta del commissario tecnico ex Juventus non c’erano motivazioni di carattere personale quanto piuttosto di carattere tecnico. L’ex difensore del Bayern Monaco, in altre parole, non rappresentava una scelta prioritaria viste le buone alternative al ruolo da cui può tutt’ora pescare. Queste considerazioni sembrerebbero non esser cambiate nel corso del tempo, tanto che a ridosso della comunicazione delle nuove convocazioni per le prossime due partite della competizione internazionale, Deschamps lo avrebbe tenuto nuovamente fuori dai prescelti.

Ancora niente Nazionale per Pavard, Deschamps: “Nell’Inter non gioca abbastanza”

Sebbene ci fosse stata una vaga apertura sulla possibilità di ritorno in Nazionale, le porte per Pavard sono ancora chiuse.

Le due prossime partite in programma contro Israele e Belgio di metà ottobre non verranno dunque il nerazzurro fra i protagonisti all’inseguimento del riscatto transalpino dopo la batosta a sorpresa subita proprio dall’Italia. Il commissario tecnico ha comunque rassicurato i tifosi sul fatto che sia ben consapevole delle qualità di Pavard ed ha ribadito il concetto del ‘chi non gioca col club, resta a casa’.

Queste le sue ultime dichiarazioni nel corso della conferenza stampa odierna: “Lui gioca nell’Inter ma non tutte le partite”. Lasciando dunque intendere che, effettivamente, per meritarsi un posto in squadra deve dimostrare qualcosa in più, a partire dalle presenze con la maglia dell’Inter. Selezionato regolarmente, al contrario, il suo compagno di squadra Marcus Thuram. Nonostante anche quest’ultimo, come noto, non rientri fra le opzioni per cui Deschamps simpatizzi di più. In questo caso però, onore al merito di essere fra i migliori marcatori in Serie A.