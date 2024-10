Mega offerta del Manchester City per Barella: arriva la contromossa dell’Inter

Pep Guardiola fa sul serio, vuole a tutti i costi Nicolò Barella: l’Inter si è cautelata, ecco la contromossa vincente

5 presenze stagionali, 1 gol ed 1 assist all’attivo. Nicolò Barella sta continuando a dimostrare di essere fondamentale per l’Inter anche se, come praticamente ogni anno, le voci di mercato sul suo conto tornano a moltiplicarsi spaventando i tifosi nerazzurri.

Non ha potuto prendere parte al successo nerazzurro contro la Stella Rossa, per un infortunio che lo terrà ai box ancora per qualche giorno. Ma l’importanza di Nicolò Barella nel centrocampo dell’Inter risulta, giorno dopo giorno, vitale.

Il sardo ha infatti confermato anche in questo primo scorcio di stagione di essere una pedina troppo preziosa per Inzaghi, il quale gli ha apertamente affdato le chiavi della mediana dei campioni d’Italia in carica. La grande continuità di prestazioni non può che attirare le società più importanti d’Europa.

In Premier League, in particolar modo, Barella è apprezzatissimo ed il suo futuro in Inghilterra – in tal senso – è stato uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi tempi. Pep Guardiola non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’ex Cagliari, con il desiderio di portarlo al Manchester City anche in previsione di un possibile addio di Rodri, che ha finito anzitempo la stagione per un grave infortunio.

City-Barella, che svolta: il piano dell’Inter è vincente

A tal proposito, però, arrivano novità pazzesche che sembrano poter arricchire lo scenario: Barella ai ‘Citizens’, c’è già la contromossa vincente dell’Inter. A trattare il tema è stato nelle scorse ore il giornalista turco Ekrem Konur, particolarmente informato sugli affari di mercato a livello internazionale.

Su ‘X’ ha rilasciato un messaggio nel quale chiarisce quello che, insindacabilmente a sua detta, sarà il futuro di Barella. “L’Inter rifiuterà qualsiasi offerta per il centrocampista italiano Nicolò Barella, nonostante molti club di Premier League interessati”. Viene infatti riportato come Barella venga considerato intoccabile dai piani alti in casa Inter ed un elemento fondamentale per la squadra allenata da Simone Inzaghi. A questo punto, il Manchester City rischia di ritrovarsi un due di picche in faccia la prossima estate.

Konur ritiene, poi, che l’aver prolungato il contratto al nazionale azzurro (lo scorso giugno ha firmato fino al 2029) sia la prova dell’importanza di Barella per i campioni d’Italia. “Barella ha espresso con orgoglio la volontà di continuare a indossare i colori di questo glorioso club per molti altri anni”, ha tagliato corto il giornalista chiudendo – di fatto – ogni possibilità di una cessione al Manchester City al termine dell’attuale stagione. Guardiola ci proverà in ogni modo ma l’Inter, a quanto pare, è ferma sulla sua posizione: Barella non si tocca.