‘Offerto’ all’Inter: operazione al ginocchio, arriva lo svincolato

Possibile colpo tra gli svincolati in Serie A. L’infortunio è più grave del previsto e il club valuta la possibilità di sostituirlo da subito

Il calciomercato non si ferma mai e nelle ultime ore si fa strada l’ipotesi svincolato. Il problema fisico si è rivelato più grave del previsto e si è deciso di ricorrere ad un intervento chirurgico. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico, che ora potrebbe chiedere alla società un sostituto nell’immediato senza aspettare il mese di gennaio. Per il momento è solo una ipotesi, ma la sosta rappresenta forse il periodo ideale per sciogliere tutti i dubbi.

Stando alle ultime indiscrezioni, c’è un nome in particolare che sembra stuzzicare molto il club. Il giocatore era già stato offerto all’Inter senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora possibile lo sbarco in Serie A. I ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese in davvero poco tempo essendo comunque già ad ottobre.

Intervenire sul mercato degli svincolati a stagione in corso non è mai una soluzione ideale per un club. Ma la situazione in questo momento non è delle più semplici in casa Juventus. Lo stop più lungo del previsto di Milik (che si è sottoposto ad un intervento di sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro ndr) potrebbe portare i bianconeri ad andare alla ricerca di un vice Vlahovic.

Calciomercato, ipotesi Choupo-Moting per la Juve. Era stato proposto all’Inter

Per il momento Giuntoli ragiona e attende anche le mosse di Thiago Motta, ma l’ipotesi di un rinforzo immediato in quel reparto senza attendere gennaio è sul tavolo. Tra i nomi accostati al club bianconero c’è anche quello di Choupo-Moting.

L’ex Bayern Monaco sembra rappresentare la soluzione ideale in casa Juventus sia per esperienza che feeling con la rete. Naturalmente il suo arrivo chiuderebbe le porte ad un nuovo attaccante a gennaio (Milik dovrebbe tornare proprio per quel mese) e quindi da parte della dirigenza torinese c’è la volontà di fare tutti i ragionamenti del caso prima di prendere una decisione simile.

Per Choupo-Moting possibile un approdo in Serie A con qualche mese di ritardo. Nel recente passato, infatti, il giocatore era stato proposto all’Inter senza fortuna. Ora forse una nuova chance nella speranza di arrivare alla fumata bianca e iniziare questa nuova e interessante esperienza.