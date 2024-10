Dal Torino alla Juventus: l’ottobre incandescente dell’Inter

Il match contro il Torino è l’ultimo per l’Inter prima della pausa di ottobre, mese in cui i nerazzurri avranno un calendario impegnativo

Due vittorie contro Udinese e Stella Rossa per scacciare la piccola crisi post Derby e affrontare con rinnovata fiducia le prossime sfide per l’Inter, attesa da un calendario, tra ottobre e inizio novembre, decisamente impegnativo.

L’ottobre nerazzurro, dopo il 4-0 alla Stella Rossa in Champions, proseguirà con il match di alta classifica di sabato prossimo, alle 20.45, contro il Torino a San Siro. Le due squadre sono appaiate a pari punti (11), a due di distanza dal Napoli capolista che ospita, stasera alle 18.30, il Como al Maradona. Immediatamente dopo la sfida contro i granata, ci sarà la partenza dei nazionali impegnati nei match di Nations League e qualificazioni mondiali tra Europa, Sudamerica e Asia.

Con il rientro dei nazionali, Inzaghi avrà poco tempo per preparare il prossimo incontro di campionato all’Olimpico contro la Roma. Si gioca domenica 20 ottobre alle 20.45. Sarà l’inizio di un altro tour de force per Lautaro e compagni che proseguirà fino al 10 novembre, data di un altro stop per le Nazionali, l’ultimo prima del prossimo previsto a marzo 2025.

Inter, il calendario con i match di ottobre e inizio novembre

La citata partita con la Roma avvia una settimana da brivido per l’Inter che affronterà successivamente lo Young Boys in Champions (a Berna) e la Juventus, nel match clou di domenica 27 ottobre alle 18. Il primo confronto della stagione contro i bianconeri si disputerà a San Siro proprio come l’ultima sfida dello scorso febbraio, vinta per 1-0 dall’Inter, partita che ha dato il via alla fuga Scudetto verso il 20esimo titolo.

A fine ottobre, il calendario di Serie A prevede il primo turno infrasettimanale. Per l’Inter c’è la trasferta a Empoli di mercoledì 30 ottobre alle 18.30. A seguire, altra partita serale di domenica, in casa, con il Venezia che inaugura novembre.

Mese che per l’Inter proseguirà con altre due partite davvero affascinati quelle contro l’Arsenal (in casa, mercoledì 6/11) e il Napoli dell’ex Antonio Conte tornerà per la prima volta a San Siro da avversario. Un calendario fittissimo, dunque, per gli uomini di Inzaghi con 7 partite (di cui 4 big match) condensati in soli 21 giorni.

Di seguito, il riepilogo con le date e la programmazione televisiva

Sabato 5 ottobre ore 20.45: Inter-Torino (Dazn, Sky Sport)

Domenica 20 ottobre ore 20.45: Roma-Inter (Dazn – Dazn 1)

Mercoledì 23 ottobre ore 21: Inter – Young Boys (esclusiva Amazon Prime Video)

Domenica 27 ottobre ore 18: Inter-Juventus (Dazn, Sky Sport)

Mercoledì 30 ottobre ore 18.30: Empoli-Inter (Dazn – Dazn 1)

Domenica 3 novembre ore 20.45: Inter – Venezia (Dazn – Dazn 1)

Mercoledì 6 novembre ore 21: Inter – Arsenal (esclusiva Amazon Prime Video)

Domenica 10 novembre ore 20.45: Inter-Napoli (Dazn-Dazn 1)