Dall’Inter alla Juve, tutto pronto per il tradimento a gennaio

Un clamoroso tradimento nel mese di gennaio, la Juventus studia un grandissimo colpo: i tifosi dell’Inter sono impietriti

Le valutazioni andranno fatte a tempo debito, quando la stagione prenderà una sua direzione. L’Inter prosegue nel suo percorso e tra Champions League e campionato non intende scegliere.

Occhio, però, perché come consuetudine il calciomercato può riservare sorprese non di poco conto all’ambiente nerazzurro. Potrebbe spuntare dal nulla un ‘tradimento’ davvero inaccettabile per i tifosi interisti. Juventus e Inter si danno sempre battaglia, sia in campo che sul mercato.

Tanti i profili che stanno attirando l’attenzione di Giuntoli e Marotta. Attenzione, come anticipato, anche ad un possibile inatteso tradimento che potrebbe consumarsi nel mese di gennaio. La dirigenza bianconera è pronta a fare sul serio e i tifosi nerazzurri non ne saranno certamente felici.

Inter tradita: firma a gennaio con la Juventus

Una delle situazioni certamente più spinose per il club bianconero è legata al gravissimo infortunio occorso a Gleison Bremer, la cui stagione è pressoché finita. Il ko del centrale brasiliano costringe Giuntoli a cercare un sostituto nell’immediato.

Potrebbe trattarsi di Milan Skriniar, ormai lontano dall’essere una primissima scelta di Luis Enrique al PSG. Il centrale slovacco, che ha lasciato l’Inter nell’estate 2023 a parametro zero, ha fino a questo momento accumulato 2 presenze e appena 111′ in campo.

Un bottino assai magro, con le voci di mercato già ventilate tra luglio ed agosto che tornano a ripresentarsi con grande forza in vista della riapertura della sessione invernale. Nelle prime settimane del 2025 potrebbe diventare cosa concreta l’interessamento di Giuntoli nei confronti del 29enne, in scadenza il 30 giugno 2028.

Il PSG, d’altro canto, non opporrebbe troppa resistenza davanti alla giusta proposta che la dirigenza della Juventus potrebbe proporre con l’arrivo dell’anno nuovo. Magari in prestito, sei mesi, con opzione di acquisto in favore del club torinese. È tutto in divenire ma si tratterebbe di un tradimento che difficilmente andrebbe giù al mondo nerazzurro.