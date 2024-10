Inter, triangolo con Real Madrid e Manchester City: via Barella per un top player

Nicolò Barella via dall’Inter, intreccio con City e Real: ecco il super colpo pianificato da Beppe Marotta

Non vi è alcun dubbio che una delle situazioni potenzialmente più spinose da affrontare entro fine stagione sia quella legata al futuro di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, sotto contratto fino al 30 giugno 2029, è uno dei pilastri del gruppo che un anno fa è arrivato a conquistare la seconda stella.

Nonostante ciò, però, l’ex Cagliari rientra anche nei sogni di mercato di tante squadre. D’altronde i numeri con l’Inter sono davvero da gigante del centrocampo. 2 gol e ben 7 assist in 48 presenze nella stagione 2023/24, dimostrandosi un leader imprescindibile per Simone Inzaghi.

Anche con l’Italia, Barella ha dato prova di essere un pezzo più unico che raro e la sua crescita lo ha portato quest’anno ad essere a quota 1 gol ed 1 assist dopo 5 apparizioni tra campionato e coppe. Ora, però, tornano a farsi pesanti e pressanti le voci su un possibile addio al termine dell’attuale annata.

Il contratto è dalla parte dell’Inter che, dunque, nel caso di una cessione del gioiello punterà a massimizzare i ricavi: su Barella, da tempo, si è mosso Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo è convinto che il centrocampista dell’Inter, riaffrontato in Champions League solo pochi giorni fa, sia l’uomo giusto per potenziare la mediana dei ‘Citizens’. All’orizzonte si starebbe prospettando un intreccio che da vicino coinvolgerebbe il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

🚨TEGOLA BARELLA

Gli esami strumentali hanno riscontrato una “distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. 🤞L’Inter punta a recuperarlo per la sfida con la Roma del 20 ottobre#Inter #Barella pic.twitter.com/DjJSxWK4x9 — Interlive (@interliveit) September 24, 2024

Barella, erede da urlo: l’Inter ‘ringrazia’ Ancelotti

Barella al Manchester City al posto di Rodri, il quale ha chiuso anzitempo la stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il futuro dello spagnolo potrebbe essere a Madrid, sponda Real.

Lo spagnolo rappresenterebbe il perfetto erede, nei piani di Carlo Ancelotti, di Luka Modric. A fine stagione il croato chiuderà la sua straordinaria e vincente parentesi con le Merengues durata 13 anni. Con Rodri a Madrid, il City potrebbe tuffarsi su Barella con una proposta da capogiro (almeno 75 milioni di euro) da recapitare negli uffici di Viale della Liberazione.

Da Madrid la doppia suggestione, proprio per far spazio all’approdo di Rodri al Santiago Bernabeu. Uno tra Tchouameni e Camavinga (rispettivamente in scadenza nel 2028 e 2029) potrebbe fare le valigie, lasciare Madrid e fare il suo approdo ad Appiano Gentile. Uno scenario pazzesco secondo rumors ispanici, uno scenario però da fantamercato…