Dal Milan all’Inter, nuovo tradimento a zero per il 2025

La storia si ripete, dal Milan all’Inter: il tradimento a zero per l’estate 2025 è davvero clamoroso, Marotta pronto a chiudere

Il calciomercato ha sempre regalato spunti interessanti che coinvolgessero, in primo piano, Inter e Milan. Adesso una nuova intrigante situazione potrebbe riguardare le due società milanesi in vista della prossima estate. Il tradimento, a questo punto, è dietro l’angolo.

Marotta sarebbe deciso a portare ad Appiano Gentile un calciatore di grande livello: una scelta che lascerebbe di stucco il mondo rossonero. Era il 1 luglio 2021 e con una manovra da maestro che spiazzò proprio tutti, l’attuale Presidente dell’Inter diede una stoccata pesantissima al Milan. Hakan Calhanoglu, uno dei pilastri dell’allora squadra rossonera, finì per fare le valigie e preferire la casacca nerazzurra a quella del ‘Diavolo’. Un trasferimento a zero che fece infuriare i tifosi del Milan.

Da lì in poi è nata un duello a distanza tra i sostenitori rossoneri e lo stesso Hakan, che sulla sponda nerazzurra del Naviglio ha sempre ammesso di aver trovato il suo habitat ideale. Adesso, però, la storia potrebbe ripetersi nello stesso modo. O quasi. Il presidente dell’Inter avrebbe infatti messo nel mirino un gioiello che, se firmasse a fine stagione con i campioni d’Italia in carica, risulterebbe essere un rimpianto davvero enorme per il ‘Diavolo’.

Milan, che mazzata: lo prende l’Inter gratis

Ci sarà da attendere oltre otto mesi per la riapertura della sessione estiva di calciomercato ma la dirigenza di Viale della Liberazione, come consuetudine, sta lavorando affinché Simone Inzaghi possa ritrovare alle sue dipendenze una rosa ancora più forte.

Da qui l’idea di cogliere un’occasione irrinunciabile, quella che risponde al nome di Mario Pasalic. 29 anni, nazionale croato ma nato a Mainz, è sotto contratto con l’Atalanta fino al 30 giugno 2025 e non è affatto scontata la sua permanenza in quel di Bergamo.

Al momento, infatti, sembra proprio che per la dirigenza della ‘Dea’ non sia prioritario il rinnovo contrattuale dell’ex rossonero. Sì, perché Pasalic al Milan c’è stato e ha lasciato anche un buon ricordo: era in prestito dal Chelsea, stagione 2016/17 nella quale collezionò 27 presenze complessive con 5 reti e 1 assist vincente.

Ora, il ritorno a Milano a zero sulla sponda opposta del Naviglio, è una possibilità concreta. Lo sa bene Beppe Marotta che avrebbe voglia di rinforzare il centrocampo con un calciatore importante come Pasalic.