“C’è apprensione”: l’annuncio su Thuram ‘gela’ i tifosi dell’Inter

Le parole del tecnico Inzaghi a distanza di pochi giorni dall’infortunio di Marcus Thuram nella sfida interna dell’Inter contro il Torino, ecco cosa filtra in vista degli impegni di Nations League

Non segnava da poco più di un mesetto, in occasione della partita giocata contro l’Atalanta. Ma era soltanto questione di tempo prima che Marcus Thuram tornasse al gol in grande stile.

Lo ha fatto con una brillante tripletta a scapito del Torino sul terreno di gioco di San Siro lo scorso weekend nell’anticipo della settimana giornata del campionato di Serie A, riportando in cima alla classifica l’Inter a pochi punti di distanza dal Napoli dell’ex Antonio Conte. Complessivamente, il centravanti francese ha dimostrato ancora una volta la propria importanza strategica negli schemi di Simone Inzaghi. Finanziato, per così dire, anche dal supporto logistico di Lautaro Martinez il quale è sempre più uomo squadra piuttosto che bomber assoluto.

Su Thuram vengono riposte grandissime speranze anche per i mesi che verranno se dovesse continuare a mantenere elevato il proprio stato di forma e potrebbe persino aspirare ad un ruolo da primatista nella classifica marcatori. Servirà tuttavia gestire con intelligenza le sue energie. Visto e considerato che da qui al termine della stagione ci saranno impegni a non finire.

Inzaghi attende l’esito delle verifiche della Nazionale, Thuram convocato da Deschamps

Già a partire dai prossimi in programma su suolo internazionale, ove il calciatore ex Borussia Monchengladbach sarà impegnato con la Nazionale Francese in Nations League. Per la circostanza ha ricevuto regolare convocazione da Didier Deschamps, ma si esclude un possibile coinvolgimento diretto sui campi di gioco contro Israele e Belgio.

La motivazione? Il suo stato di salute attuale. Thuram ha infatti rimediato un durissimo colpo alla caviglia contro il Torino nel contrasto che è costato il cartellino rosso – rivisto dal VAR – a Guillermo Maripan dopo appena venti minuti di gioco. Il movimento sgraziato dell’articolazione avrebbe gravato per il resto della partita sul groppone del calciatore, finché non lo si è visto a riposo in panchina con una vistosa fasciatura con ghiaccio sintetico.

Fortunatamente dagli esami strumentali tenuti poche ore fa non si è evinta alcuna lesione. Una notizia che dona certamente respiro ad Inzaghi, il quale tuttavia pone ancora qualche riserva sulla questione. Intervistato dai media presenti a margine dell’assegnazione del ‘Premio Manlio Scopigno’ nel Salone d’Onore del CONI in Roma, il tecnico si è così pronunciato: “Partirà con la Francia, ho sentito personalmente il parere del medico sociale e sta meglio. Resto in apprensione, verrà valutato anche dallo staff francese. Speriamo il suo recupero possa essere celere”. Non resta che attendere dunque ulteriori sviluppi nel prossimi giorni, fino a nuova comunicazione da parte dell’organismo competente della federazione francese sulle sue condizioni.