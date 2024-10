Simeone prossimo tecnico dell’Inter: il primo rinforzo è spaziale

Il tecnico argentino potrebbe chiedere un primo colpo da urlo: così Simeone può rappresentare il post Simone Inzaghi

Una tripletta da sogno quella che Marcus Thuram ha distribuito in una serata magica. L’Inter ha battuto il Torino 3-2 e se ci è riuscita il merito è gran parte dell’ex Borussia Monchengladbach autore di tre reti da vero centravanti. Due di testa, poi la zampata sotto porta: in questo momento Thuram è, forse, più fondamentale di Lautaro nell’economia nerazzurra.

È uscito tra gli applausi, una standing ovation dovuta: l’infortunio alla caviglia dopo lo scellerato intervento di Maripan preoccupa, però, il mondo Inter. Nel frattempo si lavora già ai tanti importanti impegni dopo la sosta: dalla Roma allo Young Boys fino, soprattutto, al Derby d’Italia con la Juventus che può già indirizzare la corsa Scudetto in una direzione ben precisa.

Nel frattempo il tema caldo resta sempre il calciomercato, soprattutto per la panchina dei campioni d’Italia in carica. Perché Simone Inzaghi, in scadenza il 30 giugno 2026, potrebbe davvero anticipare l’addio alla prossima estate.

Il tecnico di Piacenza è corteggiatissimo in Premier League, Manchester United in testa. In Spagna alcune fonti sostengono che al suo posto potrebbe arrivare Diego Simeone, legato all’Inter sin dall’esperienza milanese da calciatore. Il ‘Cholo’, già vicino a lasciare l’Atletico Madrid la scorsa estate, potrebbe finalmente separarsi dal club spagnolo per fare ritorno in Serie A. E la prima richiesta in sede di mercato dell’allenatore argentino sarebbe a dir poco clamorosa.

Inzaghi in Premier: Simeone arriva con un colpo da urlo

Secondo ‘Todofichajes.com’ se la stagione dell’Atletico non dovesse portare titoli allora l’addio di Simeone, il cui rapporto con dirigenza e parte dello spogliatoio, sarebbe inevitabile. Al suo posto arriverebbe Fernando Torres. Ma intanto il ‘Cholo’ avrebbe in mente una prima richiesta alla dirigenza nerazzurra.

Si tratta di Pablo Barrios, 21enne centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Atletico che da ormai tanto tempo ha conquistato tutti tanto a Madrid quanto a Milano. Ed infatti l’Inter è su Barrios da qualche mese. Avere Simeone dalla sua parte, l’allenatore che lo ha di fatto lanciato nel grande calcio e reso una pedina importante dell’attuale undici dei ‘Colchoneros’, sarebbe un vantaggio non da poco per la dirigenza di Viale della Liberazione.

Barrios potrebbe diventare il primissimo profilo per rinforzare la rosa dell’Inter in vista della stagione 2025/26, un calciatore che Simeone stesso accoglierebbe a braccia aperte e renderebbe uno dei grandi protagonisti nella mediana nerazzurra. Al momento infortunato, per Barrios fino a questo momento 4 presenze complessive ed 1 assist vincente con la maglia dell’Atletico Madrid. Il suo futuro all’Inter, con Simeone in panchina, è tutt’altro che utopia.