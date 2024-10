Effetto domino portieri, Donnarumma all’Inter a prezzo di saldo

Il portierone azzurro, ancora deludente nell’ultima uscita in Champions League, potrebbe tornare in Italia: Inter in pole position

Se non siamo alla resa dei conti, poco ci manca. L’ennesima prestazione disastrosa dell’estremo difensore campano nel palcoscenico europeo – sembra che aleggi una sorta di maledizione sulle spalle di Gigio Donnarumma quando è chiamato a giocare in Champions League – avrebbe convinto Luis Enrique a rivoluzionare le gerarchie tra i pali.

Pur essendo regolarmente sceso in campo nell’ultima gara di campionato pareggiata sul campo del Nizza, l’ex rossonero si vede ora insidiata dal collega, e coetaneo, Matvey Safonov, il portiere di riserva che il tecnico asturiano sarebbe in procinto di lanciare dal primo minuto nelle prossime settimane.

I tanti, troppi, errori del nativo di Castellammare di Stabia nelle gare giocate in Europa avrebbero portato ad una pressoché definitiva ridefinizione del suo status nel roster transalpino. Dalle parti di Parigi, si sa, la Champions è un’ossessione ancora non soddisfatta, e lo staff tecnico sarebbe arrivato alla conclusione che con Donnarumma – tra l’altro impeccabile nelle gare con la maglia della nazionale – tra i pali l’obiettivo tanto agognato non è raggiungibile.

Di qui la necessità di virare su un altro estremo difensore, ovviamente di un certo livello, che sarebbe stato individuato in Jan Oblak, mostruoso in alcuni interventi nell’ultima uscita in LIga dell’Atletico Madrid sul campo della Real Sociedad.

Oblak a Parigi, per Gigio si (ri)aprono le porte della Serie A

Titolare di un contratto fino al 2028 col club colchonero – ma già accreditato di cambiare maglia anche nella scorsa estate – il fenomenale portiere sloveno è l’uomo giusto per le ambizioni di Al-Khelaifi. L’Atletico Madrid non accetterà offerte inferiori a 30 milioni: una cifra che i francesi, liberandosi preventivamente di Donnarumma, sarebbero disposti a versare ben volentieri nelle casse della società parigina.

Considerando che l’accordo dell’azzurro col PSG scadrà a giugno del 2026, la dirigenza – con in testa il Ds Luis Campos – potrebbe accontentarsi di una cifra simile per acconsentire alla partenza del campano, arrivato a parametro zero nell’estate del 2021.

Un investimento, quello di 30 milioni, che l’Inter potrebbe sostenere, avendo la necessità di sostituire, forse già dalla prossima stagione, lo svizzero Yann Sommer, avanti con l’età ma soprattutto in odore di partenza anticipata rispetto alla deadline contrattuale, fissata anche per lui al 2026. Va detto, però, che per il post Sommer è già stato preso Josep Martinez…

La Juventus, che a diverso titolo aveva fatto un pensierino a riportare Donnarumma in Serie A, è ormai fuori gioco. I bianconeri hanno appena ingaggiato Michele Di Gregorio. Quello tra l’Inter e Donnarumma è, tuttavia, un matrimonio pressoché impossibile se non altro perché lo stipendio del portiere tocca quota 12 milioni di euro a stagione. Decisamente troppi per Oaktree.