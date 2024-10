Il Real Madrid piomba sull’ex Inter: il colpo si chiude a gennaio

Il blasonato club spagnolo torna con decisione sull’ex nerazzurro dopo il tremendo infortunio del suo veterano: arriva a gennaio+

Un infortunio shock. Di quelli che lasciano a bocca aperta. Di quelli che purtroppo, dalle parti di Madrid, sono anche ormai tristemente abituati a vedere. Dopo le rotture dei legamenti crociati subite nella scorsa stagione – da agosto a dicembre del 2023 – da Thibaut Courtois, Eder Militao e David Alaba, anche il veterano per antonomasia, uno degli uomini più fidati di Carletto Ancelotti, si è dovuto arrendere alla sfortuna.

È accaduto tutto nell’ultima gara di campionato, quella vinta dalle Merengues per 2-0 contro il Villarreal. Nel tentativo di contendere un pallone a Yeremy Pino, Dani Carvajal ha sofferto un’innaturale torsione del ginocchio. Lo staff medico, già allertato dalle urla di dolore del calciatore, ha poi emesso la sua impietosa diagnosi.

“Rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale esterno e del tendine popliteo della gamba destra”. Per Ancelotti e per tutto il club spagnolo si è trattato di un vero e proprio pugno nello stomaco. Oltre a rimarcare il bel gesto fatto da Florentino Perez, che ha rinnovato il contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2025, fino al 2026, gli addetti ai lavori hanno sottolineato l’impellente necessità della società madridista di correre ai ripari sul mercato.

Sebbene non sia stato dichiarato ufficialmente indisponibile fino al termine della stagione, è ovvio che Carvajal difficilmente rientrerà a disposizione per gli ultimi match dell’anno. Che sono poi, scorrendo la recente storia dei Blancos, quelli decisivi per la conquista di un trofeo. Liga o Champions League che sia. Ecco che allora, ad anni di distanza dalla sua cessione, il club potrebbe puntare su un cavallo di ritorno. Un vero purosangue, forse allontanato frettolosamente da Concha Espina.

Il Real Madrid torna su Hakimi?

Già ammirato in Italia con la maglia dell’Inter, con cui fu protagonista della splendida cavalcata scudetto nella stagione 2020/21, Achraf Hakimi è un punto fermo del PSG dai tempi della sua ricca cessione, avvenuta proprio all’Indomani della conquista del 19esimo titolo da parte della Beneamata.

Forse in pochi ricordano che il costoso acquisto messo a segno da Marotta – che spese sì 43 milioni, ma che fu in grado di rivendere il calciatore a 68 appena 12 mesi dopo – aveva già avuto un turbolento passato nelle fila delle Merengues.

Nato proprio nella capitale spagnola ma da sempre di cittadinanza marocchina, lo stantuffo nordafricano pagò a caro prezzo, nella sua esperienza lampo nella prima squadra, i cattivi rapporti con uno dei capi dello spogliatoio. Tale Sergio Ramos, uno dei giocatori che maggiormente ha segnato la storia recente del blasonato club iberico.

Dopo 10 anni passati nella Cantera di Valdebebas, Hakimi non accumulò che appena 9 presenze in Liga con la prima squadra, prima di esser girato al Borussia Dortmund con la formula del prestito biennale. Oggi, a 6 anni di distanza dall’ultima apparizione con la maglia del Real, Hakimi potrebbe essere messo nel mirino da Florentino per quello che sarebbe un clamoroso ritorno a casa.