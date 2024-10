L’altalena di Inzaghi: da Bisseck a Zielinski, chi sale e chi scende

L’Inter deve ancora sistemare qualcosa sotto il profilo del gioco: ecco a che punto sono i nerazzurri e chi sale e chi scende nel bilancio di Inzaghi

La creatura di Simone Inzaghi non è ancora arrivata a mostrare tutto il suo splendore e lo si è visto anche nel match contro il Torino, in cui è arrivata una vittoria pesante, ma nonostante la superiorità numerica, l’Inter ha fatto fatica a mantenere il risultato di vantaggio, mostrando ancora diverse fragilità difensive.

Infatti, chi scende nelle valutazioni dell’allenatore è Yann Bisseck. Il centrale è stato sostituito al 45esimo e mostra ancora troppe difficoltà difensive negli interventi e nelle letture. È vero che dà qualcosa in più in fase difensiva, ma la sua mancanza di affidabilità è un problema, anche se può ancora crescere tanto.

Anche Kristjan Asllani non è nel suo momento migliore. Dopo aver deluso nelle ultime prove, non ha giocato neanche un minuto contro il Torino. Una sorte diversa è toccata a Denzel Dumfries, che però continua a vedere un po’ troppo poco il campo, nonostante partisse come titolare a destra fino alla scorsa stagione.

Chi sale nelle idee di Inzaghi: Bastoni sugli scudi, ecco il vero Zielinski

Ma non ci sono solo le note stonate a impegnare i pensieri di Inzaghi. Infatti, il tecnico ex Lazio si può godere un Piotr Zielinski in gran forma. L’ex Napoli si sta inserendo sempre meglio nel gioco dell’allenatore e contro il Torino ha mostrato anche di aver lavorato agli inserimenti senza palla. Insomma, la sensazione è che possa crescere ancora tanto e diventare un fattore sempre più importante.

E con lui anche Alessandro Bastoni. Per carità, non ci sono dubbi sulle qualità del difensore, ma contro i granata è tornato a mostrare tutta la sua qualità in fase offensiva, che può diventare letale contro qualsiasi avversario. Infine, tra chi merita sempre più considerazione c’è anche Mehdi Taremi.

L’attaccante, dopo l’ottima partita contro lo Stella Rossa, merita sempre più considerazione e la speranza di Inzaghi è dargli sempre più spazio nelle rotazioni offensive.