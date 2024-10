Non gioca mai, offerto all’Inter per rilanciarsi: ecco perché stuzzica Oaktree

Abbondano indiscrezioni di mercato sul futuro del centrocampista, relegato ai margini nel nuovo corso intrapreso dalla big inglese

Esubero tecnico. Una definizione che ormai abbonda per descrivere lo status di risorsa poco importante per un determinato club. Una figura certamente presente da tempo nel calcio moderno, ma che negli ultimi anni è stata appiccicata, come etichetta, ad un numero sempre maggiore di giocatori professionisti.

Colpa delle rose allargate, sostiene qualcuno, con gli allenatori che giocoforza, nelle rotazioni, lasciano inevitabilmente dietro qualcuno. Colpa anche, spesso, di improvvisi ed inaspettati cambi in panchina, con profili che magari, prima dell’addio di un determinato tecnico, giocavano titolari. E che improvvisamente si ritrovano, col nuovo allenatore, ad essere relegati ai margini.

Questa potrebbe essere la fedele parabola di un calciatore giapponese arrivato a Liverpool per 20 milioni nell’estate del 2023 ed impiegato con ottima costanza da Jurgen Klopp, che lo ha schierato per un totale di 1720 minuti nella passata stagione. L’addio del guru tedesco ai Reds è stata, a conti fatti, la peggior notizia possibile per Wataru Endo, il centrocampista nipponico che col nuovo manager Arne Slot è finito nel dimenticatoio delle rotazioni di campo.

Due minuti su terreno di gioco, ‘spalmati’ su due presenze, in Premier League, e un solo minuto disputato in Champions League in questo avvio di stagione. Questo il magrissimo bottino dell’ex Stoccarda, finito inevitabilmente nella lista dei profili in uscita dal club britannico.

Endo, c’è anche l’Inter sul giapponese: perché piace ad Oaktree

Come riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il giocatore asiatico ha voglia di una nuova avventura per rilanciare la sua carriera nel Vecchio Continente. Seguito con interesse da società tedesche, inglesi ma anche dalla stessa Inter, Endo potrebbe avere un’ampia gamma di scelta per il suo futuro.

Titolare di un contratto in scadenza nel giugno del 2027, il nipponico è considerato cedibile dalla dirigenza del blasonato club inglese. La non più giovanissima carta d’identità – il prossimo febbraio Endo compirà 32 anni – sconsiglierebbe un arrivo all’Inter, la cui nuova proprietà ha già dato abbondanti indicazioni sull’età desiderata degli eventuali nuovi arrivi.

🚨🆕 #LiverpoolUpdate 🇯🇵

Liverpool are open to listening to offers for Japanese midfielder Wataru Endo. 👀 The 30-year-old, who joined Liverpool from Stuttgart in 2023, has attracted interest from Bundesliga, Serie A and Premier League clubs. pic.twitter.com/k5gZwnxCv8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 4, 2024

In poche parole, Oaktree è restia a fare investimenti su calciatori che abbiano oltrepassato la soglia dei 30 anni. Ma c’è un ‘però’. Che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il centrocampista, abile anche a destreggiarsi all’occorrenza come difensore centrale, potrebbe stuzzicare la fantasia dei proprietari dell’Inter per la potenziale crescita del brand Inter legata alla popolarità del calciatore. Veterano della nazionale giapponese, Endo potrebbe essere fonte di un allargamento di mercato, in termini anche di partnership, nella realtà asiatica. Un aspetto che, di questi tempi, ha un valore quasi pari a quello derivante dai benefici di campo nell’arrivo di un profilo comunque di un certo livello.