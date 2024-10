Inchiesta ultras, Inzaghi sentito dagli agenti: cosa succede

L’inchiesta ultras entra nel vivo: Simone Inzaghi è stato sentito questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Milano. Ecco i dettagli

L’Inter non ha impegni questa settimana, vista la pausa per le nazionali, ma non si smette di parlare dei nerazzurri, purtroppo per le questioni extra campo che nell’ultimo periodo stanno conquistando grande attenzione mediatica.

Stamattina è arrivata una notizia importante che riguarda Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter, infatti, è stato sentito dagli investigatori della squadra mobile di Milano come persona informata sui fatti. Il suo nome era uscito dalle intercettazioni per via di un contatto con il capo ultras Marco Ferdico.

La telefonata era avvenuta per via della ripartizione dei biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City e l’allenatore ex Lazio si era prodigato per fare in modo di risolvere la questione, preoccupato che la squadra non avesse tifo nel match più importante dell’anno. È bene precisare che Inzaghi non risulta nella lista degli indagati, ma ciò fa capire come nei prossimi giorni anche altri tesserati di Inter e Milan saranno ascoltati per fare luce sulla questione. In attesa della Commissione Parlamentare Antimafia e della giustizia sportiva.