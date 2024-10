Ufficiale, esonero e cambio allenatore per la rivale dell’Inter

Nelle scorse ore, il club rivale dell’Inter ha comunicato l’esonero del proprio allenatore che paga il difficile inizio di stagione dei suoi

Dopo tre giorni di riposo seguiti alla vittoria contro il Torino in campionato, l’Inter ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile. Numerosi gli assenti nel gruppo a disposizione di Inzaghi, privato dei calciatori nerazzurri impegnati con le nazionali tra Nations League e qualificazioni ai mondiali.

Inzaghi riavrà tutti a disposizione tra una settimana, a quattro giorni dal prossimo match di campionato che vedrà impegnata l’Inter all’Olimpico contro la Roma. Sarà il primo di una serie di sfide ravvicinate per i campioni d’Italia che, in una settimana, disputeranno il terzo incontro di Champions League contro lo Young Boys a Berna per poi ospitare la Juve a San Siro domenica 27 ottobre.

Nelle scorse ore è arrivata un’importante ufficialità proprio riguardo una delle prossime rivali dell’Inter. Il club ha infatti esonerato l’allenatore e affidato subito la squadra a un sostituto ad interim.

Esonerato l’allenatore, chi in panchina con l’Inter

Lo Young Boys ha ufficializzato l’allontanamento dell’allenatore Patrick Rahmen. Il tecnico paga il difficile inizio di stagione dei suoi. Sconfitto in entrambe le partite di Champions da Aston Villa e Barcellona, lo YB è in grave crisi anche nel campionato svizzero.

Da detentore del titolo, il club elvetico è addirittura in ultima posizione con soli 6 punti in 9 partite. Un rendimento alquanto deludente che ha portato la dirigenza dello Young Boys a una decisione drastica durante la pausa per le nazionali. Come sostituto è stato nominato l’allenatore della formazione Under 21 Joël Magnin. Si tratta, tuttavia, di un avvicendamento provvisorio in attesa di una nuova nomina.

Al momento, dunque, non sappiamo con certezza chi si siederà sulla panchina dello Young Boys mercoledì 23 ottobre quando allo stadio Wandkorf di Berna (con terreno in erba sintetica) arriverà l’Inter che punta alla seconda vittoria di fila dopo quella con la Stella Rossa.

Prima di sfidare i nerazzurri, lo Young Boys è atteso da un’altra partita importantissima quella con il Lucerna capolista in campionato, primo di due big match di fila insieme a quello con il Lugano, altra compagine ora in vetta alla classifica. Un cambio di allenatore, dunque, che arriva in un momento delicatissimo per la compagine elvetica, piombata in una grave crisi di risultati dopo la sorprendente qualificazione in Champions League arrivata

grazie alla vittoria nel playoff decisivo contro il favorito Galatasaray.