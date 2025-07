Nuovo ribaltone Calhanoglu: “Rapporto con l’Inter concluso”

Il centrocampista turco aveva rassicurato tutti sulla sua permanenza in nerazzurro al suo arrivo ad Appiano Gentile

Quello che riguarda Hakan Calhanoglu è stato uno dei primissimi tormentoni di questa estate. Partito con il resto della squadra per gli Stati Uniti, il centrocampista turco non ha giocato nemmeno un minuto nel Mondiale per Club a causa di un infortunio rimediato nella finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Problemi fisici che spinsero l’Inter a rimandarlo anzitempo a casa insieme agli altri degenti Bisseck, Pavard e Zielinski.

I problemi sono arrivati dopo l’eliminazione dei nerazzurri ad opera del Fluminense agli ottavi di finale. Prima lo sfogo di Lautaro Martinez, il quale invitava chi non aveva voglia di restare a lasciare l’Inter. Poi la stoccata di Beppe Marotta, che nominò espressamente Calhanoglu come capro espiatorio. Ovviamente la replica dell’ex milanista non si fece attendere e arrivò con un post su Instagram in cui si accusava il Toro di Bahia Blanca di non essere un buon capitano.

Da lì le voci di mercato su un ritorno in patria, con gli accostamenti prima al Galatasaray e poi al Fenerbahce. Mercoledì scorso, invece, Calhanoglu si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione alla nuova stagione agli ordini di mister Chivu. Parole distensive al suo arrivo: “Ci sono voci ogni anno, ma io sono felice di essere un giocatore dell’Inter. Ho parlato con Lautaro: siamo professionisti ed è tutto chiarito”.

Poi la foto con Lautaro, appena rientrato a Milano, a certificare la pace tra i due.

Calciomercato Inter, Damascelli sicuro: “Calhanoglu vuole tornare in Turchia”

Telenovela finita? Non tutti ne sono convinti, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Qualcuno sostiene che non si tratti di una pace ma di una semplice tregua in attesa di nuove offerte e che l’Inter abbia già in mente di giocare senza il suo numero 20 la prossima stagione. “Calhanoglu vuole tornare nel suo paese, è normale – ha detto Tony Damascelli – Vediamo dove, le squadre non mancano: è un giocatore di valore e in Turchia hanno i soldi”.

“Ritengo che il suo rapporto con l’Inter sia concluso: non tanto con la società, quanto con l’ambiente della squadra nonostante la campagna pubblicitaria che non è successo niente, che vanno tutti d’accordo e andranno a cene insieme. Tra l’altro è stato al centro di una questione molto delicata e subito dimenticata, ossia l’inchiesta sul rapporto con i tifosi della curva” conclude il noto giornalista sportivo nel suo intervento ai microfoni di ‘Radio Radio’.