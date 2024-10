Carriera a rischio, risarcimento Inter: ci va di mezzo pure Arnautovic

Il grave infortunio occorso al bomber smuove l’Inter ad un gesto insolito: al centro dell’affare c’è l’attaccante austriaco

‘Lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale’. La diagnosi, impietosa, è arrivata circa 48 ore dopo l’uscita dal campo, in lacrime e in barella, del giocatore simbolo del Torino, quel Duvàn Zapata che anche nelle difficoltà di un incontro che i granata stavano perdendo di due reti con l’aggravante dell’uomo in meno, ha messo la sua firma nel prestigioso teatro di San Siro nel match tra i Campioni d’Italia e i piemontesi nell’ultima di campionato.

Molto più che un semplice attaccante, il colombiano, nell’economia di gioco del’ottimo Torino targato Vanoli. Capitano, trascinatore, leader emotivo e bomber di razza, l’ex bergamasco dovrà star lontano dai campi almeno 7 mesi. C’è chi parla verosimilmente di stagione già finita, con complicazioni che addirittura metterebbero a rischio il futuro agonistico del giocatore.

Ovviamente la tegola, per il roster granata, è di quelle difficilmente assorbibili. Sia emotivamente parlando, sia sotto il lato squisitamente tecnico, col Ds Vagnati che starebbe addirittura vagliando il profilo dello svincolato Mario Balotelli come risorsa utile nel qui-ed-ora (e subito, oltretutto) per le esigenze di una squadra che finora si era comportata benissimo.

Le stringenti esigenze della società di Urbano Cairo potrebbero clamorosamente incontrare i favori dell’Inter, che sembra propensa ad un’operazione di mercato solo apparentemente priva di un tornaconto egoistico, per usare un termine forse eccessivo.

Zapata ko, l’Inter mette sul piatto Arnautovic: il disegno

Già in predicato di lasciare la Pinetina nella scorsa estate – l’attaccante sarebbe andato via se non fosse scattato l’obbligo di riscatto definitivo dal Bologna – Marko Arnautovic è sempre in bilico quando si parla di una sua permanenza all’Inter non solo negli anni a venire (eventualità da scartare) ma anche fino al termine di questa stessa annata.

Forse addirittura mal sopportato da una parte della tifoseria (negli occhi è ancora vivido il ricordo di alcuni gol divorati anche in gare importanti dello scorso anno), l’austriaco ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. La novità è che il giocatore potrebbe essere al centro di un tentativo di ‘risarcimento’ del club nerazzurro per l’infortunio occorso a Zapata, peraltro fattosi male senza la neppure involontaria complicità di qualche giocatore meneghino.

Il club nerazzurro girerebbe in prestito gratuito, fino a fine anno, Arnautovic, che così da gennaio diventerebbe un calciatore del Torino senza pesare sulle casse dell’Inter in termini di ingaggio. Il gesto di Marotta, lungi dall’essere ufficializzato, potrebbe essere propedeutico a rendere il Toro ben disposto verso future possibili trattative per l’arrivo a Milano di un Samuele Ricci, tanto per fare un nome non a caso.

Il dirigente meneghino ha puntato da tempo il centrocampista azzurro: quale miglior viatico per l’ipotetico affare tra le parti se non quello di favorire il Torino fornendo ora ciò di cui Vanoli ha bisogno?