Ribaltone di mercato improvviso: Balotelli firma in Serie A

Il bizzoso attaccante attualmente svincolato fa gola ad un club della massima serie italiana. c’è da sostituire il bomber infortunato

Se c’è un giocatore che, per meriti e demeriti propri, si è reso protagonista di una carriera altalenante, fatta di alti e bassi, di polemiche, di addii al vetriolo e di corteggiamenti insistenti – alcuni andati a buon fine, altri no – quello è proprio Mario Balotelli.

L’ormai 34enne nativo di Palermo, reduce dall’ultimo campionato disputato con la maglia dell’Adana Demirspor – un’avventura di ritorno contraddistinta purtroppo da un infortunio al ginocchio che gli ha comportato anche un intervento chirurgico – è attualmente svincolato, essendo stato lasciato libero dal club turco.

Accostato, come ogni anno nelle ultime stagioni, ad ambiziosi club della cadetteria italiana che sognano il salto in Serie A, l’ex Inter e Milan è sembrato più volte vicino ad un clamoroso ritorno in Italia, senza che poi si sia concretizzato alcunché.

Troppi rischi, secondo i dirigenti di varie squadre, ad ingaggiare un calciatore il cui talento, nonostante la non più giovanissima età, è fuori discussione. Ma è praticamente altrettanto certa la possibilità di qualche frizione caratteriale, di qualche comportamento oltre le righe per una personalità che non sempre – per usare un eufemismo – si è dimostrata funzionale alle dinamiche di una rosa.

Rimasto senza squadra dallo scorso 30 giugno, Balotelli è ancora in cerca di una nuova esperienza. Il terribile infortunio subìto da un attaccante di grande valore, già militante in una società di Serie A, avrebbe clamorosamente riaperto una pista che sembrava ormai impossibile da battere.

Dramma Zapata, il Torino non scarta l’ipotesi Supermario

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale“. Questa l’impietosa diagnosi ufficializzata dal Torino con un comunicato ufficiale emesso 48 ore dopo il terribile infortunio sofferto dall’attaccante colombiano durante la sfida con l’Inter.

La prognosi più ottimistica parla di uno stop che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 mesi: sostanzialmente la stagione del sudamericano può dirsi conclusa. Nell’impossibilità di sostituire l’attaccante almeno fino alla finestra invernale di scambi nel prossimo gennaio, il Ds dei granata Vagnati sta sondando il mercato degli svincolati.

Ecco che allora le strade del Torino e di Mario Balotelli potrebbero a sorpresa incontrarsi. Il club piemontese starebbe pensando all’ex nazionale azzurro come soluzione d’emergenza da adottare nell’immediato per rimpolpare il fronte offensivo di mister Vanoli, che ora fa i conti col buco lasciato dalla perdurante assenza di Zapata.

Al momento non è stata avviata alcuna trattativa con l’entourage di Supermario, ma l’idea stuzzica eccome la dirigenza granata. Balotelli potrebbe tornare in Italia passando dal cancello principale della Serie A.