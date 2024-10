Spalletti all’improvviso: attacco frontale a Inzaghi

Frecciatina pungente del commissario tecnico della Nazionale Italiana nei confronti del collega Inzaghi sul caso ultras, ecco cosa ha riferito ai media

Una manciata di ore d’attesa hanno separato l’intervento mediatico di Luciano Spalletti ai microfoni di ‘Rai Sport’ dal fischio d’inizio dell’impegno serale della Nazionale Italiana contro il Belgio, valevole per la terza giornata della fase a gironi della Nations League.

Gli azzurri giungono al faccia a faccia coi francofoni a distanza di qualche settimana dagli importantissimi successi contro Francia ed Israele, stagliandosi oltretutto primi in classifica con un discreto margine sulle inseguitrici. Nulla che fa comunque star sereno il commissario tecnico ex Napoli, il quale ha suonato la carica per confermare lo stato di forma dei propri calciatori in una finestra essenziale anche in chiave Mondiale, per cui la qualificazione sarà tappa obbligatoria.

Al di là delle analisi tecniche e delle considerazioni sull’atteggiamento della squadra in vista dell’incontro, Spalletti è stato altresì invitato a discutere del recente scandalo che ha coinvolto le tifoserie organizzate di Inter e Milan, con menzione speciale a tante altre figure di spicco dirigenziali e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Spalletti striglia Inzaghi sul caso ultras: “Alle chiamate so anche riattaccare”

L’allenatore dell’Inter, come riportato anche da ‘interlive.it‘ nei giorni passati, aveva infatti interceduto con la società per conto degli alti esponenti della Curva Nord al tempo delle richieste sull’aumento del numero di biglietti ed accessi disponibili per la finale di Champions League del 2023.

Il piacentino aveva spesso scambiato messaggi audio e telefonate con Marco Ferdico, uno degli arrestati durante il blitz delle forze dell’ordine, in un clima di “assoluta serenità”, come pronunciato dallo stesso Inzaghi nell’interrogatorio avvenuto innanzi agli inquirenti in commissariato.

“Sono sincero, non mi è mai capitata una cosa del genere né durante la mia passata esperienza a Milano né in generale nella mia carriera”, ha commentato a tal proposito Spalletti. “Mai è accaduto che qualcuno mi telefonasse per queste cose, sono interdetto. Quando uno ti chiama e tu rispondi ma non lo conosci, è difficile poter scambiarsi parole. Io rispondo anche ai numeri che non conosco ma poi so anche riattaccare”, ha poi aggiunto lanciando una frecciata al collega.