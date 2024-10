UFFICIALE, infortunio al ginocchio con l’Argentina: i tempi di recupero

Brutte notizie dal ritiro della nazionale campione del mondo: lo stop lo costringerà a saltare le due partite di qualificazione

E dire che finalmente, dopo un inizio di stagione in cui era stato impiegato letteralmente col contagocce, era sceso in campo per 50 minuti (recupero compreso) nell’ultimo match di campionato. Arrivato a Marsiglia in prestito con un’operazione di mercato potenzialmente onerosa per il club transalpino – che può riscattare il talento per 35 milioni più 4 di bonus – Valentin Carboni ha dovuto fare i conti col fato avverso.

Chiuso, nell’undici titolare ormai ‘di fiducia’ del tecnico Roberto De Zerbi, dalla presenza di Harit e Greenwood e dalla concorrenza di Ismael Kone, ex Watford, il talento di proprietà dell’Inter non ha finora trovato molto spazio, a dispetto di un modulo (il classico 4-2-3-1 dell’allenatore bresciano) che avrebbe dovuto esaltare le sue caratteristiche.

Dopo 7 giornate di campionato invece il classe 2005 si ritrova con soli 100′ disputati in Ligue 1, di cui appunto la metà spesi nell’ultima gara di campionato contro l’Angers. Un bottino certamente magro, destinato però forse a crescere nelle prossime settimane, complice anche il momento non esattamente eccezionale dell’OM, reduce da un punto nelle ultime due gare.

Dal ritiro della nazionale argentina, dove il giocatore si stava allenando in vista dei due impegni contro Venezuela e Bolivia per le qualificazioni ai Mondiali nel mega gruppo sudamericano, sono arrivate delle cattive notizie. Carboni si è fermato, vittima di un infortunio descritto nella nota ufficiale della Federazione argentina.

🚨#Carboni salterà le prossime due partite dell’Argentina🇦🇷 contro Venezuela e Bolivia. C’è un po’ di apprensione per le sue condizioni, probabili esami nelle prossime ore😬 pic.twitter.com/5uHa5GbZvO — Interlive (@interliveit) October 10, 2024

Infortunio Carboni: il responso dello staff medico

Come annunciato sui canali social della Seleccion, il gioiello nativo di Buenos Aires ha subìto “un trauma al ginocchio sinistro“. La nota specifica che il trequartista sarà assente per le prossime due partite di qualificazione nel girone sudamericano.

L’infortunio sarebbe occorso in una delle ultime sessioni di allenamento della squadra, chiamata all’impegno tutt’altro che banale in casa del Venezuela alle 23 ora italiana del 9 ottobre.

#SelecciónMayor El jugador Valentín Carboni sufrió hoy un traumatismo en su rodilla izquierda y será baja para los próximos dos encuentros de eliminatorias sudamericanas. pic.twitter.com/1unUhCKkdP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 9, 2024

In attesa di capire se il calciatore tornerà a disposizione del Marsiglia una volta esaurito il doppio impegno di Lautaro e compagni, l’Inter continua ad interrogarsi sul futuro del suo talento. Giova ricordare che il club nerazzurro ha mantenuto, su Carboni, il diritto di ‘recompra’, fissato a 40 milioni ed esercitabile qualora la società francese decida di far proprio il cartellino dell’ex Monza.

Allo stato attuale delle cose, risulta difficile ipotizzare che il Marsiglia possa decidere, a fine anno, di far valere il diritto di riscatto. Molto dipenderà dalla capacità di Carboni di sovvertire le gerarchie offensive stabilite da De Zerbi, protagonista comunque di un ottimo avvio di stagione nella sua prima esperienza francese.