Colpo di scena Milan Skriniar: si avvicina il suo ritorno in prestito

L’ex difensore nerazzurro, poco impiegato da Luis Enrique in quel di Parigi, potrebbe tornare in Serie A: destinazione clamorosa

Alle volte il calcio riserva delle sorprese inimmaginabili: sceneggiature che non sarebbero venute in mente nemmeno al più visionario dei registi cinematografici hollywoodiani. Spesso l’inaspettata sliding door è scatenata da una notizia in sé drammatica, come ad esempio il lungo infortunio di un giocatore che magari deve salutare anticipatamente la stagione in corso.

Quel che è accaduto ad esempio a Marc ter Stegen, il portiere del Barcellona, ha prodotto l’effetto di far tornare all’attività agonistica un estremo difensore che aveva già dato l’addio al calcio. A poche settimane dall’annuncio, Wojciech Szczesny è tornato sui suoi passi per difendere i pali del Barcellona dopo la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro rimediata nel vittorioso match dei catalani contro il Villarreal.

Ma le sorprese non finiscono qui se si pensa che la lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale sofferta da Duvan Zapata durante Inter-Torino potrebbe far tornare in Italia, con la maglia granata, un certo Mario Balotelli. Uno che nel suo passato annovera anche prestigiose esperienze in Premier League, ma che a 34 anni – e con un carattere che è sempre quello – mai avrebbe pensato solo che si parlasse di questa eventualità.

Prima dello stop del colombiano era toccato a Gleison Bremer, infortunatosi nel match di Champions della Juve di qualche giorno prima, fare i conti con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione praticamente finita, o comunque gravemente compromessa, anche per il brasiliano, col Football Director bianconero Cristiano Giuntoli che già si sta guardando intorno a caccia del possibile sostituto.

Skriniar, spunta l’ipotesi che non ti aspetti: ‘tradimento’ in vista

Già accreditato di un possibile ritorno in Italia nella scorsa sessione estiva di scambi, Milan Skriniar non ha certo cominciato la stagione con troppe gratificazioni personali. Dopo 7 giornate di Ligue 1 l’ex capitano dell’Inter ha accumulato solo 111 minuti in campo, di cui 90 nell’unica gara in cui è stato schierato titolare da Luis Enrique, quella contro il Brest alla quarta giornata.

L’allenatore asturiano non ha mai nascosto di poter fare a meno dello slovacco, messo di fatto sul mercato già in estate. Ultimamente era rimbalzata con forza l’ipotesi Napoli, per via della presenza, nella città partenopea, di un certo Antonio Conte. Ovvero colui che lo aveva reso il pilastro della difesa a tre nella sua biennale esperienza in nerazzurro.

L’infortunio occorso a Bremer cambia però in modo inaspettato lo scenario. Ora è la Juve a cercare con insistenza lo slovacco, col dirigente toscano disposto ad affondare il colpo per un prestito già da gennaio, accompagnato dall’idea di uno stipendio pagato a metà dal club francese. Giova ricordare infatti che Skriniar percepisce qualcosa come 10 milioni annui più bonus: un ingaggio decisamente troppo elevato per le casse bianconere.

Al momento non c’è alcuna trattativa ufficiale, ma le prossime settimane saranno decisive per capire le intenzioni della ‘Vecchia Signora’. Se il reparto arretrato – finora impeccabile, con un solo gol subìto, e per giunta su rigore – in 7 giornate, dovesse andare in sofferenza, Giuntoli potrebbe accelerare i tempi per un ritorno in Italia del difensore. Un qualcosa che si colorerebbe subito della fatidica parola ‘tradimento’. Almeno dal punto di vista dei tifosi nerazzurri.