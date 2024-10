La bomba di mercato è servita: Guardiola arriva in Italia

Pep Guardiola potrebbe allenare in Italia. Questa la rivelazione di un ex dirigente che conosce molto bene l’allenatore del Manchester City

E se Pep Guardiola allenasse un club italiano ? E’ una domanda ricorrente tra gli appassionati anche se, finora, non si sono mai create le condizioni affinché ciò accadesse.

Ha vinto in Liga con il Barcellona, in Bundesliga con il Bayern Monaco e in Premier League con il suo Manchester City che, anche quest’anno, si candida a imporsi in patria e a un possibile bis in Champions League, trofeo che Guardiola aveva vinto precedentemente, per due volte, con il Barcellona. Un’esperienza nei tre grandi campionati europei cui mancherebbe la Serie A per completare un poker davvero unico nella carriera di un allenatore.

Finora ci è riuscito un suo grande collega, Carlo Ancelotti, che vanta pure una panchina in Ligue 1, quella del PSG, occupata un decennio fa. PSG che ha anche cercato Guardiola, un corteggiamento respinto dal tecnico che ha preferito puntare sulla Premier, ripagato dai risultati che tutti conosciamo.

Guardiola in Serie A, attenzione al possibile colpo di scena

“Mi piace moltissimo l’Italia ma sto benissimo qui. Il calcio inglese è strepitoso. Ci si diverte tantissimo. La tranquillità che c’è qui non si trova in nessun altra parte del mondo. La società poi è fortissima e io mi trovo molto molto bene qui“, queste le dichiarazioni che Guardiola aveva rilasciato nel post partita di Manchester City-Inter di Champions League.

Parole che non stupiscono di certo, considerato il grande attaccamento che il tecnico catalano ha sempre mostrato nei confronti del City, per il quale sarebbe disposto ad allenare anche in caso di sanzioni pesantissime nel processo che vede imputato il club per presunte violazioni del Fair Play Finanziario della Premier League.

Tuttavia, il futuro potrebbe sempre riservare sorprese, almeno stando alle dichiarazioni di Igli Tare. L’ex d.s. della Lazio, nonché compagno di squadra di Guardiola ai tempi del Brescia in Serie A, è intervenuto in diretta su TvPlay.it e ha aperto alla possibilità di un possibile approdo del tecnico in Italia.

“Conoscendo Pep, io penso che sentirsi completato vorrebbe allenare anche una volta in Italia perché ha un legame molto forte con l’Italia e il calcio italiano e soprattutto con il Brescia“, queste le dichiarazioni di Tare che ha anche rivelato come spesso, nei momenti di pausa, Guardiola viene spesso in Italia per incontrarsi con gli ex compagni.

Guardiola ha un contratto con il City fino a fine stagione. Al momento non si hanno notizie di rinnovo. In 9 anni con i Citizens ha vinto sei Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e varie coppe nazionali. Il suo nome è stato accostato anche a quello della nazionale spagnola e dell’Inghilterra.