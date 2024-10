Problema ai tendini del ginocchio: ansia per il big

Un nuovo infortunio ha colpito il big in Nazionale: il calciatore è finito ko e le prospettive potrebbero essere importanti anche per l’Inter

La sosta per le nazionali ha bloccato il percorso dell’Inter in un periodo comunque positivo per i nerazzurri. La Beneamata ha conquistato tre vittorie in una settimana, reagendo al meglio dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, nonostante alcune cose siano ancora da sistemare, a partire da una difesa che non è sembrata proprio irreprensibile in quest’inizio di stagione.

Ogni volta che il campionato si blocca e i calciatori partono con le loro selezioni non mancano i timori per i club e per i tifosi che qualche big si possa fare male. Almeno per il momento, non ci sono conseguenze negative per l’Inter, ma per una sua diretta avversaria nelle prossime settimane.

Stiamo parlando dell’Arsenal, che dovrà affrontare la squadra di Simone Inzaghi in Champions League tra poco più di venti giorni, e di preciso il 6 novembre. I Gunners, infatti, hanno avuto una pessima notizia nelle ultime ore, che riguarda uno dei calciatori più importanti a disposizione dei londinesi, ed è anche uno degli uomini più rappresentativi di tutta la Premier League.

Bukayo Saka si ferma con l’infortunio: attaccante ko alle porte dell’Inter

Con i suoi dribbling, la sua qualità in fase offensiva e la capacità di saltare l’uomo con costanza e creare la superiorità numerica, Bukayo Saka si è rivelato uno degli attaccanti più rappresentativi di tutto il campionato inglese, il più seguito al mondo. L’esterno offensivo, però, è anche un punto di riferimento assoluto per la nazionale dei Tre Leoni.

Ieri, però, la selezione è inciampata in una sconfitta piuttosto sorprendente contro la Grecia, in cui le brutte notizie non sono rappresentate solo dal risultato finale. Infatti, proprio Saka si è fermato per un problema ai tendini del ginocchio e ha lasciato il campo anzitempo a Madueke.

Ancora non ci sono grosse novità sulle condizioni del calciatore, che ha lasciato in apprensione l’Arsenal, oltre alla sua Nazionale. Il suo problema muscolare dovrà essere valutato dai medici nelle prossime ore, che scandiranno i tempi di recupero. Non è detto, infatti, che se la diagnosi fosse la peggiore possibile, non sia costretto a saltare anche l’Inter in Champions, un match fondamentale per il percorso di entrambi i club nella competizione.