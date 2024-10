Annuncio in diretta: Giuntoli è pronto a strapparlo all’Inter

Prosegue il duello a distanza tra Juventus e Inter anche a calciomercato chiuso. I bianconeri sono pronti a beffare i nerazzurri

Il calciomercato si è chiuso ormai da più di un mese, ma le squadre continuano a lavorare, anche sottotraccia, per individuare i giocatori giusti da dare ai propri tecnici. Durante la sessione invernale ci aspettiamo protagonisti sia la Juventus che l’Inter. Entrambe le squadre, oltre naturalmente a trovare i giocatori per eventualmente completare la rosa, proveranno a gettare le basi per individuare i rinforzi giusti in ottica del prossimo campionato.

Un duello che si preannuncia senza esclusioni di colpi tra le due squadre. Juventus e Inter, infatti, sono pronti a mettere nella propria lista diversi obiettivi in comune e si proverà a muoversi in anticipo per beffare la concorrenza. E su un giocatore non è da escludere che proprio Giuntoli possa trovare la carta giusta per battere i nerazzurri e dare un rinforzo sicuramente molto importante al proprio tecnico.

Sarà un calciomercato estivo che vedrà molto Juventus e Inter sfidarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati. I nerazzurri quasi certamente al termine di questo campionato si muoverà per cercare di dare rinforzare ancora di più il reparto offensivo ed è pronta una doppia sfida ai bianconeri.

Non solo David: Inter contro Juve anche per Maldini jr

Il nome che circola da tempo è quello di David. Sul giocatore, però, ad oggi sembra esserci in vantaggio proprio i nerazzurri. “Dipende tutto da Vlahovic – spiega Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a Juve Zone, programma in onda sul canale youtube di calciomercato.it – con il rinnovo del serbo, per il canadese potrebbe esserci meno spazio e, di conseguenza, i bianconeri andrebbero su altri profili“. Un passo indietro che darebbe via libera all’Inter considerato che ad oggi le squadre italiane sembrano essere in vantaggio.

Ma la vendetta sportiva dei bianconeri potrebbe essere immediata. Il nome nuovo per quanto riguarda la Juventus è quello di Daniel Maldini. Il giocatore sembra essere anche nel mirino dell’Inter e Giuntoli sarebbe pronto a muoversi in anticipo per portarlo a Torino e anticipare la concorrenza.

“È uno dei giovani italiani che sta salendo alla ribalta – spiega ancora Albanese – ed è normale che venga seguito dai grandi club. Sta facendo un percorso di crescita e mi attendo che i bianconeri la prossima stagione puntino su un giocatore italiano di prospettiva come lo stesso Maldini o Lucca”.