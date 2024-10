Dramma sportivo per l’Inter: legamento crociato KO e stagione finita

Per l’Inter è una doccia gelata: aspettative alte, ma per il giocatore, dopo l’infortunio al legamento crociato, la stagione è finita

Non poteva andare peggio di così. Nel momento forse più delicato della sua giovane carriera, il talento è costretto a fermarsi. L’Inter credeva che questa potesse essere la sua stagione. Dopo le buone impressioni ottenute lo scorso anno in prestito in Serie A, il fantasista argentino classe 2005 aveva si lasciato l’Inter di nuovo a titolo temporaneo ma con opzione di riscatto in favore del nuovo club e con possibilità di controriscatto da parte dei nerazzurri.

Una formula che rivelava non solo quanto il giovane fosse valutato all’estero ma anche quanto l’Inter credesse nella sua esplosione. L’operazione con l’Olympique Marsiglia prevede di base un prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto a 36. Con eventuale controriscatto da parte dell’Inter a 40. Ma la stagione del ragazzo è già finita, dopo che con l’Argentina si è infortunato al legamento crociato.

La sua esperienza in Francia non era cominciata nel modo migliore. Valentin Carboni è stato rallentato da subito da alcune noie muscolari, dopodiché ha faticato a trovare spazio nell’undici titolare di De Zerbi. Quand’è stato mandato in campo non è riuscito a incidere. E i tifosi del Marsiglia avevano già cominciato a criticarlo.

Con la rottura del legamento crociato, la sua stagione è già finita

In tutto si è visto 100′ scarsi in campo, prendendo parte a quattro partite. Poi, ecco la rottura del legamento crociato, dopo la gara contro il Venezuela con la maglia dell’Argentina. I tempi di recupero saranno lunghi: almeno sei mesi. E per un giocatore così, un infortunio del genere è un guaio. Raramente chi lo ha affrontato è tornato a muoversi come prima, con la stessa sicurezza.

Al di là dell’impossibilità di poter chiudere l’accordo di cessione con i francesi, ora l’Inter deve affrontare altri problemi. Si potrebbe anche decidere di riportarlo prima a Milano. Avendo riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dovrà essere operato al più presto. E, a quanto pare, per lunedì è già fissato un appuntamento importante: un confronto tra i medici dell’Inter e il classe 2005 per decidere dove e quando operare. Poi bisognerà parlare con De Zerbi e i dirigenti del Marsiglia.

Sì, sarebbe proprio il caso che Inter e OM trovino presto una soluzione. L’idea più sensata porta a un’interruzione del prestito a gennaio (esonerando il club francese dal pagamento del milione previsto per la cessione temporanea). L’obiettivo potrebbe essere quello di consentire al classe 2005 di completare a Milano la propria rieducazione post intervento.

Annata maledetta per Valentin Carboni

Bisogna sempre temere le soste per le Nazionali. E stavolta è toccato alla giovane promessa dell’Inter e della Selección. La stagione di Carboni, come dicevamo, era partita male. Da subito gravata da noie e ostacoli. Arrivato all’Olympique Marsiglia con grandi aspettative, il giovane ha trovato pochissimo spazio nella squadra di De Zerbi.

C’è addirittura chi parla di carriera finita o fortemente condizionata dal crac al legamento. Non deve essere per forza così. Valentin è giovane e forte. Può recuperare, e avrà tempo e modo di dimostrare il proprio talento.

Bisognerebbe comunque fare un discorso più generale. Carboni non è uno di quei giocatori che ha dovuto in questi mesi giocare una partita ogni tre giorni, ma di certo non avrà giovato dei tanti viaggi intercontinentali. Più si andrà avanti con questo schema e più aumenteranno le rotture traumatiche.