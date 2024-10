Dal Liverpool all’Inter: i nerazzurri mettono nel mirino due big assoluti

Una ‘doppietta’ da urlo, l’Inter si regala due assoluti top player: assalto in casa Liverpol, lo scenario estivo è pazzesco

Saranno settimane di grande importanza quelle che l’Inter di Simone Inzaghi è destinata a vivere. Il campo sta confermando il grande lavoro svolto, in questi tre anni e mezzo, dall’allenatore emiliano che è finito al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dall’Inter.

Il Manchester United, in particolare, insoddisfatto dai risultati di Erik ten Hag rimane alla finestra ma Inzaghi – fresco di rinnovo fino all’estate 2026 – non sembrerebbe così desideroso di lasciare a metà un progetto vincente nel quale era e rimane il grande protagonista.

Ad ogni modo il tecnico si aspetta delle risposte dalla dirigenza nerazzurra che nei prossimi mesi, già a partire dal mese di gennaio, potrebbe mettere in piedi una strategia di mercato davvero clamorosa. Marotta durante l’ultima sessione estiva di calciomercato ha portato ad Appiano Gentile calciatori di valore che hanno di fatto completato il gruppo campione d’Italia.

Un discorso che il presidente dell’Inter porterà avanti, provando a cogliere le occasioni giuste tra gennaio e soprattutto giugno. Dalla difesa che necessiterà 1-2 ricambi al centro, senza dimenticare la possibilità che Dumfries vada via e venga rimpiazzato con un grande nome. Intanto l’ex dirigente della Juventus sembra stia già architettando un doppio movimento pazzesco in Premier League: due stelle del Liverpool…

Doppio colpo strepitoso: Marotta scippa il Liverpool

Da Liverpool a Milano, biglietto di sola andata. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Beppe Marotta potrebbe scatenarsi con un doppio affare direttamente da Anfield Road. Il primo nome che già da tempo circola negli ambienti nerazzurri è quello di Virgil van Dijk.

Compirà 34 anni il prossimo luglio ma il suo acquisto sarebbe un vero e proprio capolavoro, a maggior ragione viste le possibili partenze (sempre a parametro zero) di Acerbi e de Vrij, a fine giugno. Ma Marotta starebbe pensando anche ad un altro pilastro dei ‘Reds’ che difficilmente rinnoverà e che, a questo punto, potrebbe fare ritorno in Serie A.

Difficile, difficilissimo che Mohamed Salah possa finire per approdare nella Milano nerazzurra ma Marotta – in questo caso – un tentativo al pari di van Dijk potrebbe farlo. L’ex romanista sarebbe la ciliegina sulla torta nell’attacco di Inzaghi. Oaktree, va detto, potrebbe bocciare entrambe le operazioni visto che parliamo di due calciatori in là con gli anni – dunque non rivendibili – e con stipendi molto alti, per non dire altissimi.