La notizia è ufficiale: 120 milioni per Lautaro

Anche se il Pallone d’Oro sembra ormai un traguardo impossibile, almeno per quest’anno, Lautaro Martinez vuole continuare a stupire. Il suo status è mutato anche in Argentina dove nel giro di un anno si è trasformato da giocatore criticato a leader tecnico della Seleccion. Intanto, dopo un avvio complicato, il Toro è ripreso l’Inter: l’obiettivo è quello di ripetere i numeri della stagione scorsa.

Anche in questo caso sarà complicato. Nella stagione 2023-24, Lautaro non solo ha alzato il suo primo Scudetto da capitano ma si è anche imposto come capocannoniere e attaccante più prezioso della Serie A, superando Osimhen, che ormai dovrebbe aver chiuso con l’Italia. La nuova stagione, malgrado una forma fisica non perfetta, è cominciata con una grande conferma. Con il ricco rinnovo di contratto, l’Inter ha voluto sottolineare il suo ruolo da vero leader.

Ma il prolungamento non ha allontanato tutte le voci di mercato che riguardano il Toro. Lautaro potrebbe andar via a 120 milioni: questo è il prezzo che fa il mercato. Una settimana fa, sulle pagine di One Football si leggeva di un piano del Chelsea per poter mettere le mani sull’attaccante argentino nella prossima stagione. Per una spesa tanto alta bisogna per forza chiamare in causa un club abituato a spese importanti.

Ma i Blues possono davvero permettersi di spendere 120 milioni cash per Lautaro? Secondo la stampa inglese, il Chelsea vorrebbe provare ad abbassare il prezzo inserendo delle contropartite. I nomi sono i soliti: Mudryk, Badiashile e Chukwuemeka.

120 milioni per Lautaro Martinez: chi fa il prezzo

Il Toro non è soltanto il capitano della squadra nerazzurra ma è anche il campione, il bomber e il leader morale. E uno così, almeno sulla carta, è sempre incedibile. Ma cosa succederebbe se arrivasse davvero un’offerta da 120 milioni? Intanto, il CIES (il sito di osservazione e analisi di dati calcistici) ha stilato un po’ di classifiche che concernono valori e prezzi.

L’Inter, per il CIES, è la squadra con il più alto valore di rosa in Italia. E Lautaro è il giocatore più costoso della Serie A (valore di mercato dai 95 ai 120 milioni di euro). Al secondo posto c’è Leao (69-88 milioni). Poi, alla posizione numero tre, c’è Khvicha Kvaratskhelia, con un valore di mercato tra i 67 e gli 84 milioni di euro. A sorpresa, il quarto posto è di un difensore: Giorgio Scalvini (61-78 milioli). L’altra sorpresa è il valore di Yldiz (52-66 milioni), superiore a quello di Vlahovic.

Tutta la rosa nerazzurra per il CIES vale circa 800 milioni. Al secondo posto delle rose più costose in Italia c’è il Milan con un valore stimato pari a 762. La Juve è al terzo posto a 697. Il confronto con i grandi top-club europei è impietoso. Il Real Madrid ha un valore pari a 1.728 milioni. Il Machester City è a quota 1.461 milioni. Segue il Chelsea con 1.388. Prima dell’Inter, al decimo posto, c’è il Bayen Leverkusen (862 milioni).