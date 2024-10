Dimarco da impazzire: offerta stellare all’Inter

Ancora una grande prestazione da parte dell’esterno mancino nerazzurro con la maglia dell’Italia di Spalletti, piovono elogi. Ma crescono anche le attenzioni delle big internazionali sul mercato, dal Bayern alle due di Manchester

Quattro reti all’attivo è quanto basta alla Nazionale Italiana di Luciano Spalletti per suggellare uno stato di forma complessivamente buono a scapito di una impotente Israele, nella cornice notturna di un Bluenergy Stadium di Udine parzialmente riempito.

Oltre all’ottimo momento di Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta ed ex obiettivo di mercato dell’Inter di più di un anno fa quando giocava ancora al Tigre in Argentina, vanno certamente registrati i brillamenti di Davide Frattesi e Federico Dimarco. Quest’ultimo protagonista dell’ennesimo assist decisivo dal margine sinistro della sua corsia di competenza, a ridosso dell’area di rigore, indirizzato proprio verso il suo compagno di squadra in nerazzurro.

L’esterno prodotto del vivaio di casa Inter raggiunge ormai l’eccellenza come pochi in Europa e questo alimenta le infinite considerazioni positive sul suo conto, promosse non soltanto dai tanti tifosi sparsi in giro per il mondo ma anche dagli addetti ai lavori. Ha infatti recepito l’elogio di Luciano Spalletti e continua a far sorridere Simone Inzaghi per ciò che aspetta all’intero gruppo della Pinetina da qui al resto della stagione.

Dimarco, con le sue incursioni ed il lavoro di fino in contropiede grazie al tocco di palla delicato e ai cross con contagiri, sarà essenziale per la produzione di occasioni da gol a cui verranno poi destinati sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram. C’è poi chi immagina quanto le qualità del calciatore nerazzurro potrebbero tornare utili anche in altre realtà europee, con molte big sulle sue tracce da diverso tempo.

Dimarco nel mirino delle big internazionali, pochi come lui in Europa: sul piatto almeno 80 milioni

Mesi fa era infatti diventato oggetto di sondaggi del Bayern Monaco che ormai dichiaratamente perderà il proprio terzino di spinta Alphonso Davies, a sua volta proiettato verso il Real Madrid con cui avrebbe già raggiunto un accordo silente non formalizzato.

Vacante di un ruolo tanto importante, Vincent Kompany potrebbe dunque spingere la propria dirigenza ad attuare una mossa di mercato specifica per Dimarco alle dovute condizioni economiche. Condizioni che, almeno per il momento, l’Inter non avrebbe intenzione di valutare se non al di sopra degli 80 milioni di euro. Una cifra elevata a cui dovrebbero poter andare incontro anche altre due potenziali pretendenti al cartellino di Dimarco, ovvero Manchester City e Manchester United. L’Inter in ogni caso farà di tutto per trattenere il proprio gioiello per molti altri anni ancora, vista l’importanza strategica del ruolo che riveste negli schemi di Inzaghi.