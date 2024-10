Inter, maxi scambio in Serie A: coinvolti quattro calciatori

Marotta è pronto a fare un sacrificio per portare avanti l’idea di scambio in Serie A: doppio colpo da urlo, firmano con l’Inter

Quattordici punti in 7 gare, a -2 dal Napoli dell’ex Antonio Conte primo in classifica. L’inizio stagionale dell’Inter campione d’Italia in carica ha vissuto più alti che bassi in questo momento, col rendimento della squadra di Simone Inzaghi che in Champions League è stata invece fino a questo momento impeccabile.

Vincere auta a vincere, ma per dare continuità ai successi serve un occhio oculato anche e soprattutto in sede di calciomercato. In tal senso Marotta rimane tra i migliori dirigenti in circolazione. Il presidente sta già pianificando le prossime mosse, due delle quali arriverebbero – attraverso un clamoroso scambio – direttamente dalla Serie A.

Nelle prossime settimane l’Inter potrebbe tornare a parlare di mercato e farlo con la dirigenza del Parma. Il motivo è presto detto. Tra le file di mister Fabio Pecchia vi sono due calciatori di grande talento che piacciono tantissimo alla dirigenza di Viale della Liberazione.

Doppio colpo in Serie A: scambio Inter-Parma

Il primo è Adrian Bernabé, 23enne centrocampista spagnolo cresciuto nelle giovanili del Barcellona e con un passato all’Under 23 del Manchester City. In Emilia ha trovato la sua consacrazione, dimostrandosi uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo. Fino a questo momento ha collezionato 7 presenze, risultando una pedina fondamentale per la squadra gialloblù.

Ma non è finita qui. Marotta ha puntato i suoi fari anche sul difensore Botond Balogh, classe 2002. Il nazionale ungherese è un’altra sorpresa del Parma di Pecchia: per lui già 8 apparizioni, tra campionato e Coppa Italia.

In quella sezione del campo è previsto un ringiovanimento corposo, visto che a dire addio saranno Acerbi e de Vrij. Oaktree sta spingendo per una linea verde, puntando su giovani di talento che possano crescere e aumentare di valore in maglia nerazzurra. A questo punto per convincere la dirigenza del Parma a dire sì, Marotta avrebbe in mano due pedine da sacrificare.

La prima è Valentin Carboni che, dopo essersi rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio, tornerà a disposizione direttamente l’anno prossimo. Ed il suo rilancio potrebbe avvenire proprio a Parma dove potrebbe giocare con grande continuità.

Il secondo nome che potrebbe finire a Parma è quello del centrale 21enne Alessandro Fontanarosa, attualmente in prestito alla Reggiana. Un doppio maxi scambio che porterebbe a Milano due gioielli su cui Inzaghi avrebbe intenzione di puntare con grande convinzione.