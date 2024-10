Lo ha chiesto Inzaghi, primo colpo per il 2025: affare in casa Torino

Simone Inzaghi ha già puntato il primo affare del 2025: colpaccio Inter, arriva dal Torino e si veste di nerazzurro

Come accade ormai da anni, in cui ha portato ad Appiano Gentile fior fior di calciatori, Marotta scandaglia il mercato alla ricerca di nomi degni di vestire la maglia nerazzurra. Non è sicuramente facile rinforzare il gruppo campione d’Italia, ma il presidente dell’Inter ha in testa un primissimo affare.

Dal Torino, infatti, potrebbe arrivare una ‘perla’ che ha colpito molto Simone Inzaghi in questi mesi. Il tecnico piacentino, per sua stessa volontà, con ogni probabilità rimarrà a Milano durante l’estate.

Nonostante le voci che lo vorrebbero lontano dalla panchina nerazzurra e pronto ad approdare in Premier League – visto il pressing del Manchester United – Inzaghi starebbe già pianificando le prossime mosse per rendere la sua Inter una corazzata insuperabile da qui ai prossimi anni. Arriverà certamente un grande attaccante, con la prima fila occupata sempre da Jonathan David.

In scadenza con il Lille il 30 giugno 2025, il nazionale canadese sembra destinato a prendere il posto di uno tra Arnautovic e Correa, entrambi a fine contratto tra pochi mesi. Ma è in difesa che potrebbero arrivare le novità più succulente. Una retroguardia che, mai come quest’anno, sta mostrando qualche difficoltà inaspettata incassando troppe reti rispetto al recente passato.

Così, in previsione delle partenze (anche queste a zero) di Acerbi e de Vrij, la dirigenza di Viale della Liberazione ha individuato diversi nomi da cui attingere.

Addio Torino, c’è l’Inter: affare da urlo

In questi mesi si sono susseguiti diversi profili che sin dalla scorsa estate hanno affollato i pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione. Uno di questi, in Serie A con la maglia del Torino, sta facendo grandi cose. E così Simone Inzaghi lo avrebbe già chiesto per il 2025.

Saul Coco può essere la sorpresa nella retroguardia dell’Inter del futuro. Nato in Spagna ma originario del Guinea, il 25enne centrale difensivo è arrivato dal Las Palmas lo scorso luglio per 7,5 milioni di euro. Un investimento che, evidentemente, ha pagato.

Perché con la maglia del Torino Coco ha già racimolato 8 presenze, con 717′ in campo (praticamente ha sempre giocato) e ben 2 reti all’attivo. Numeri e prestazioni che hanno regalato alla Serie A un difensore di altissimo livello che fa gola a tante grandi squadre: l’Inter su tutte.

Nell’ottica di un ringiovanimento del reparto Marotta potrebbe quindi farsi avanti e abbozzare i primi discorsi con la dirigenza granata. Difficile che il Torino se ne privi per il mese di gennaio, ogni discorso può quindi essere propedeutico per una firma durante l’estate in vista della stagione 2025/26. Chi vivrà, vedrà. Ma Saul Coco è un difensore che ha colpito Inzaghi e potrebbe presto diventare un nuovo calciatore dell’Inter.