Offerta monstre e l’affare è chiuso: Al-Khelaifi fa ricca l’Inter

Il PSG è pronta a bussare alle porte dell’Inter per un colpo importante. Al-Khelaifi prepara una offerta importante per strappare il sì

Questa volta il PSG sembra essere intenzionato a fare sul serio. L’ultima estate i parigini hanno provato a portare alla corte di Luis Enrique un sostituto (anche se magari con caratteristiche diverse) di Mbappé, ma le richieste dei club proprietari dei cartellini hanno fermato i transalpini. Ma ora Al-Khelaifi non ha più intenzione di risparmiare. Al termine della stagione il proprietario della squadra francese potrebbe dare il via libera ad una operazione monstre per regalare al proprio tecnico un rinforzo di livello.

L’idea che sta prendendo piede in casa parigina è quella di mettere sul piatto una proposta importante per prendersi un giocatore dell’Inter. Da parte dei nerazzurri nessuna chiusura. Marotta potrebbe sedersi al tavolo con il PSG per dialogare e trovare una soluzione. Il discorso per adesso è rinviato a giugno, ma non è da escludere che già nei prossimi mesi possano essere messe le basi di questa importante trattativa.

In estate il PSG ci aveva provato con il Napoli per piazzare il doppio colpo Kvaratskhelia-Osimhen trovando, però, la porta chiusa da parte di De Laurentiis. Il presidente dei partenopei ha detto no alla partenza del georgiano e, di conseguenza, è saltato tutto l’affare. Ora al termine della stagione i transalpini potrebbero nuovamente tornare su un giocatore della Serie A, ma spostarsi dalla Campania a Milano.

Calciomercato Inter: il PSG ci prova, pronta una maxi-offerta

Stando alle ultime indiscrezioni, il PSG non molla la pista Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter sta facendo molto bene in questo inizio di stagione e i parigini lo hanno individuato come erede naturalmente di Mbappé. Al momento si stanno facendo tutte le riflessioni del caso, ma se il figlio di Lilian dovesse continuare così, allora a quel punto l’assalto del club transalpino diventerebbe certo.

Da parte dell’Inter nessuna chiusura. I nerazzurri sarebbero pronti a dialogare, l’acquisto a zero permetterebbe di fare una plusvalenza importante. Ora resta da capire come si muoverà il PSG. C’è una clausola rescissoria di 85 milioni di euro che non spaventa sicuramente la squadra francese. I parigini potrebbero decidere di sedersi ad un tavolo e provare a trovare un accordo ad una cifra inferiore. Se questo non sarà possibile, a quel punto Al-Khalifi dovrebbe dare il via libera a pagare la clausola per liberare Thuram e regalarlo a Luis Enrique.