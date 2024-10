Inter, nome nuovo per Inzaghi: riparte il duello con Conte

Inter e Napoli tengono gli occhi bene aperti su un talento argentino destinato ad essere il pilastro del blasonato club albiceleste

Rivoluzione. Questo è ciò che sta accadendo in seno ad uno dei club più prestigiosi del mondo, nonché sodalizio principe del calcio sudamericano. Complice una stagione che sta ben regalando ben poche soddisfazioni alla caldissima ‘aficiòn’ della Bombonera, il Boca Juniors ha deciso di cambiare. O meglio ha accettato le dimissioni del tecnico Diego Hernán Martínez, che ha lasciato la panchina degli Xeneizes.

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre il club gialloblù ha ufficializzato l’arrivo di una vecchia gloria della squadra di Buenos Aires. Si tratta di Fernando Gago, visto anche in Italia come calciatore alle dipendenze della Roma. Il grande ex guiderà la squadra – che ha raccolto solo 24 punti nelle 17 gare della seconda fase del campionato argentino – nel tentativo di migliorare una posizione di classifica che non rispecchia né il valore della rosa, né le ambizioni di un club abituato a primeggiare in patria.

Tra i pupilli dell’ex Real Madrid, come sottolinea il portale ‘Strikers.football’, c’è un giocatore già messo nel mirino dal Napoli qualche mese fa. Classe 2001, esterno offensivo in grado di fare le due fasi, Kevin Zenon ha attirato su di sé anche l’interesse dell’Inter, che ha sempre un occhio di riguardo per il fiorente mercato sudamericano dei giovani talenti in erba.

Zenon, parte il duello tra Inter e Napoli

Come sottolineato dal sito già citato, il mancino argentino è stato già eletto come pietra dalla quale ripartire per dare una svolta all’annata del Boca Juniors. Contestualmente però si ammette che il calciatore interessi non poco al club nerazzurro, che in Argentina può far valere la grande influenza e lo smisurato carisma di un certo Javier Zanetti. Che anche stavolta avrebbe messo lo zampino nel segnalare a Marotta ed Inzaghi il profilo dell’esterno offensivo.

La dirigenza meneghina deve però fare i conti col Napoli, che come detto ha preso appunti su Zenon già da qualche tempo, ancor prima di tuffarsi a capofitto su David Neres, un profilo per certi versi simile sebbene l’ex Benfica prediliga partire dalla fascia opposta a quella del piede preferito.

Proprio la presenza di un numero sufficiente di esterni nella rosa partenopea potrebbe spianare la strada a Marotta, che può giocarsi anche la non trascurabile carta della presenza di un certo Lautaro Martinez – e di Palacios, connazionale del ‘Toro’ e di Zenon – nel roster. Una piccola colonia argentina che potrebbe arricchirsi di un nuovo nome nella prossima finestra estiva di scambi.