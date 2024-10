Inzaghi e l’addio all’Inter: offerta da capogiro sul tavolo

Simone Inzaghi è un condottiero molto importante per l’Inter, ma il suo futuro andrà chiarito nel 2025: c’è un’offerta da capogiro sul tavolo

L’Inter vuole ripartire alla grande dopo la sosta per le Nazionali, che è terminata con lo stop di Piotr Zielinski, ma ha comunque portato in dote diverse notizie importanti per i colori nerazzurri. Infatti, sono molti i calciatori a disposizione di Simone Inzaghi che hanno fatto molto bene e sono andati al gol e all’assist, per cui la Beneamata prosegue con la fiducia di avere una squadra in forma e che possa raggiungere gli obiettivi in Serie A e in Champions League.

Per il futuro, invece, e quindi alla fine della stagione, dovrà essere valutato anche il destino di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza sta facendo molto bene sulla panchina nerazzurra nonostante le disponibilità economiche non siano importanti. Ha conquistato lo scudetto della seconda stella ed è arrivato a giocarsi una finale di Champions League, mettendo anche in difficoltà il Manchester City di Pep Guardiola.

È chiaro, quindi, che la sua reputazione internazionale sia aumentata, tanto da far dubitare su una permanenza all’Inter anche per la prossima stagione. Sono già diverse le big che sono interessate all’allenatore, ma una in particolare sembra puntarci con grande forza.

Il Manchester United insiste per Inzaghi: pronta un’offerta da capogiro

Una delle grandi società che è partita peggio in quest’inizio di stagione è sicuramente il Manchester United. I Red Devils continuano a essere in grande difficoltà: nonostante gli acquisti, molti dei quali non stanno rendendo secondo le aspettative, il progetto di Erik ten Hag non decolla.

Fin da adesso si parla di esonero per l’olandese, che con uno dei club più seguiti al mondo è nella parte destra della classifica e con soli cinque gol realizzati fino a questo momento. Diversi media inglesi hanno confermato come uno dei nomi che più piace per sostituirlo sia proprio Inzaghi e questo è un grosso pericolo per l’Inter.

Lo United, infatti, potrebbe convincere l’allenatore con una potenza importante sul calciomercato e un’offerta di ingaggio da capogiro. Si parla di 9-10 milioni a stagione per un contratto triennale, una proposta a cui sarebbe veramente difficile dire di no. L’allarme ormai è scattato e questa potrebbe davvero essere l’ultima stagione che Inzaghi e l’Inter passeranno insieme.