Rinnovo e addio all’Inter: Asllani in Premier, ecco le cifre

Nonostante il rinnovo non è certa la permanenza del centrocampista italo-albanese all’Inter il prossimo anno, si aprono strade interessanti verso le estimatrici inglesi mentre c’è già l’eventuale sostituto

Trascorso un mese esatto dal giorno in cui ha firmato il nuovo contratto che lo lega ai colori nerazzurri fino a giugno 2028, Kristjan Asllani attende ancora paziente il momento per portare a casa una soddisfazione in più.

Legata non tanto ai traguardi extra-campo come quelli contrattuali, quanto piuttosto minuti extra in campo che possano dare realmente un senso all’operazione d’acquisto sostenuta dall’Inter un paio di stagioni fa dall’Empoli. Fino a questo momento infatti il calciatore italo-albanese, fulcro del gioco della sua Nazionale, è ancora ombra fumosa di Hakan Calhanoglu negli schemi di Simone Inzaghi.

Non che sia semplice scalzare il turco dei record dal proprio piedistallo, ma è pur vero che il tecnico piacentino ha dato al secondo playmaker nelle gerarchie diverse occasioni mal sfruttate finora. Questione di carattere, per molti, piuttosto che di tecnica. In ogni caso da qui alla fine dei giochi di campionato la stagione è lunga e potrà avere ulteriori chance per rifarsi.

Soprattutto in chave mercato: l’Inter non ha alcuna intenzione di metterlo in vendita a meno che il tasso prestazionale del centrocampista scenda al di sotto di una certa soglia e le offerte, di provenienza prevalentemente estera, possano esser interessanti. Parte del suo futuro è dunque nelle sue mani, mentre l’altra metà pende da quelle della dirigenza nerazzurra. Ecco verso quale direzione.

Asllani tra permanenza e addio a fine stagione, chance Premier a 25 milioni

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando con costanza l’andamento di Asllani fra allenamenti e partecipazioni attive in partita.

Situazione che dovrebbe far poi convergere i due principali artefici del mercato dell’Inter verso la formulazione di un report sottoscritto anche dallo stesso Inzaghi, da cui si portano evincere le ultime osservazioni sul futuro del calciatore all’Inter.

Soltanto una proposta da 25 milioni di euro potrebbe effettivamente far vacillare le intenzioni del club, oggi pur sempre fermo nella propria idea di trattenere l’italo-albanese per altro tempo ancora come alternativa al ruolo di Calhanoglu. Le pressioni di club di Premier League si intensificano, mentre l’ipotesi di permanenza in Serie A resta viva soltanto come ultima risorsa.

In caso di cessione, poi, come raccontato da ‘interlive.it‘, l’Inter potrebbe fiondarsi sul giovanissimo Reda Belahyane di proprietà del Verona. A condizioni decisamente dignitose e con un margine di crescita sufficientemente elevato da ottenere il via libera anche dalla proprietà Oaktree.

Verso Roma-Inter, big match affidato a Massa

Asllani è adesso concentrato come il resto dei compagni di squadra verso la prossima partita di campionato di Serie A contro la Roma. Per l’occasione il centrocampista nerazzurro dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Calhanoglu in cabina di regia.

Nelle ultime ore è stato altresì comunicata in via ufficiale la designazione arbitrale per l’ottava giornata di campionato. Roma-Inter sarà dunque affidata all’esperto Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Feliciani quarto uomo, mentre Di Bello e Di Paolo a disposizione in sala VAR.