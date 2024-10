L’ossessione dell’Inter per il post Asllani: colpo in Serie A

L’Inter ha le idee ben chiare per programmare le prossime sessioni di calciomercato: la caccia al post Asllani continua in Serie A

Se lo scorso calciomercato, quello estivo, non è stato così lauto per l’Inter, le cose potrebbero essere ben diverse nel prossimo futuro. Certo, Oaktree non darà il via libera a operazioni molto onerose, senza incassare, per migliorare la rosa, ma alcuni nomi potrebbero comunque diventare particolarmente caldi, sia in entrata sia in uscita.

La proprietà americana ha tutta l’intenzione di puntare su profili giovani, talenti che potrebbero crescere con la maglia nerazzurra e aumentare in maniera parecchia significativa anche la loro valutazione. Tra chi è sotto attenta valutazione, c’è sicuramente Kristjan Asllani: l’ex Empoli non è mai riuscito a fare davvero il salto di qualità nel cuore del centrocampo di Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza crede in lui, ma dovrà dimostrare di poter essere un sostituto all’altezza per Hakan Calhanoglu, impresa non proprio facile. Con l’Albania, durante la pausa per le nazionali, l’ex Empoli ha comunque dato segnali importanti di risveglio segnando un bel gol da fuori area e facendo capire di avere le qualità giuste per emergere. Ora, però, bisogna guardare al futuro e la soluzione giusta potrebbe arrivare ancora dalla Serie A.

L’Inter può acquistare un nuovo vice Calhanoglu: addio Asllani

Certo, l’Inter non ha alcuna intenzione di svendere Asllani e gli dirà addio solo per un’offerta congrua al suo reale valore, e cioè da almeno 25-30 milioni di euro. Diversi club hanno già mostrato il loro interesse nel recente passato e potrebbero mettere a disposizione la somma giusta per convincere la Beneamata.

Infatti, già la Fiorentina si era fatta avanti, ma senza riuscire ad avere gli strumenti giusti per arrivare alla fumata bianca. E l’Inter non si farebbe comunque trovare impreparata: Marotta e Ausilio, infatti, si sono già messi sulle tracce di Reda Belahyane, regista del Verona che ha compiuto 20 anni lo scorso giugno.

Il marocchino si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere dei veneti, ha grandi qualità tecniche e abilità nella circolazione del pallone, che stanno già impressionando gli addetti ai lavori. Per questo, l’Inter è pronta ad accelerare per portarlo a Milano, anche perché il prezzo del ragazzo, seguito in ogni partita dagli osservatori dei campioni d’Italia, è ancora decisamente basso.