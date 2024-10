Arnautovic-Milan a gennaio: scambio con “una pippa da Serie C”

Ipotesi sul futuro del centravanti austriaco dell’Inter con uno spiraglio verso il Milan, scambio malvisto dai tifosi nerazzurri con un attaccante da ‘no’ secco

La versione due punto zero di Marko Arnautovic all’Inter non ha rappresentato finora, al contrario di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia del suo ritorno in nerazzurro, un’evoluzione sostanziale.

Anzi, rispetto all’esperienza passata tra le file del Bologna il centravanti austriaco ha segnato una milestone involutiva. Dettata non soltanto dal fattore età e dunque dalle conseguenti condizioni fisiche, quanto anche dalle poche chance di raccogliere minuti utili in stagione perché eclissato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Ciononostante ha finora svolto i propri compiti al massimo delle proprie possibilità e questo è un fattore che ha condizionato in positivo l’opinione di Simone Inzaghi il quale, nonostante le moltissime voci sul suo futuro lontano dall’Inter, ha preferito trattenerlo a completamento del reparto offensivo già rinvigorito da Mehdi Taremi.

Eppure il futuro di Arnautovic ad Appiano potrebbe avere i mesi contati visto che le indicazioni della società Oaktree appaiono ormai ben precise e delineate. Cercare calciatori giovani e di prospettiva è una delle prerogative su cui verterà l’ossatura delle squadra nei prossimi anni e per questo motivo il calciatore sarebbe destinato all’addio forzato, con qualche minima possibilità di cambiamento già dal prossimo gennaio.

Scambio Arnautovic-Jovic? Per i tifosi è troppo, ecco perché

Al momento non filtrano voci interessanti sul suo addio anticipato ma per la maggior parte dei tifosi nerazzurri, non dovrebbe sussistere l’ipotesi di un clamoroso scambio di casacca fra Arnautovic e Luka Jovic, ex stellina promettente del Real Madrid in fase calante oggi al Milan.

Stando ai feedback raccolti a mezzo di un sondaggio lanciato da ‘interlive.it’ sulla propria pagina Facebook, pensare ad investire sulla controparte serba anch’essa in scadenza con i rossoneri a giugno potrebbe rivelarsi un azzardo. C’è chi ha risposto “assolutamente no”. Chi invece motiva il proprio rifiuto: “Tecnicamente siamo lì, almeno Arnautovic è ben voluto dai compagni in spogliatoio”. Oppure ancora: “Assolutamente no. Arnautovic è più utile per il gioco dell’Inter. Jovic è più da area di rigore”.

Un’analisi incentrata soprattutto sulle rispettive qualità tecniche e sul tipo di apporto al gioco dell’Inter, rigorosamente da subentrante a gara in corso. Di tutta risposta alla vibrante provocazione, qualcuno spererebbe in un affare Correa-Pulisic che avrebbe dell’impossibile. In definitiva, il sondaggio ha fatto pendere l’ago della bilancia in favore dell’attuale calciatore dell’Inter considerando il potenziale rivale come una “pippa da Serie C”.