Bufera e addio Fiorentina: all’Inter in prestito con obbligo

Un giocatore sembra ormai vicino alla rottura con la Fiorentina. L’Inter ci pensa e valuta il prestito per rinforzare la rosa di Inzaghi

Non sono giorni facili in casa Fiorentina. L’inizio di stagione della squadra di Palladino non è stato uno dei più semplici. Gli ultimi risultati utili hanno messo a riparo il tecnico, ma c’è un altro caso da risolvere. Un giocatore sembra essere ormai in rotta con il club e si parla addirittura di una possibile separazione se la situazione non dovesse cambiare. Per il momento non si ha un quadro chiaro di quanto sta succedendo in casa Viola. Il calciatore è fuori da un mese per un affaticamento, un po’ troppo…

L’Inter potrebbe guardare con attenzione alla situazione. I nerazzurri la scorsa estate avevano seguito da vicino il calciatore e non è da escludere che possano fare un nuovo tentativo nei prossimi mesi. Naturalmente bisognerà capire bene cosa sta succedendo in casa Fiorentina. Se realmente si tratta di un problema fisico oppure c’è dietro altro.

Dopo un inizio di stagione positivo, il giocatore si è ufficialmente fermato per un affaticamento. Si pensava a qualche giorno di stop, ma ora siamo ad un mese di assenza dai campi e soprattutto non arrivano aggiornamenti da parte della società. La sosta delle nazionali poteva essere quella giusta per rivederlo in gruppo. Purtroppo, però, non è così. Il calciatore continua a restare fuori e si resta nel mistero assoluto su cosa sia realmente successo.

Calciomercato Inter: idea dalla Fiorentina, il giocatore ad un passo dalla rottura con la Viola

Se si continuerà in questo modo non è da escludere che Pongracic possa lasciare la Fiorentina. L’ipotesi di un addio a gennaio resta sulla carta, ma c’è anche la possibilità di chiudere insieme la stagione e poi separarsi a giugno. Una seconda pista che potrebbe portare in corsa l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, lo avevano già seguito con attenzione in estate, ma poi si è preferito non affondare il colpo.

Ora la prossima estate non è da escludere un tentativo. Gli agenti del difensore potrebbero offrirlo ad Ausilio. La Fiorentina, visto il fresco investimento di 15 milioni, lo cederebbe solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. In casa Inter i ragionamenti potrebbero entrare molto presto nel vivo considerato il possibile addio di uno tra Acerbi e de Vrij. Ma se da parte del giocatore si opterà per un addio a gennaio, la pista nerazzurra per Pongracic svanirebbe subito.