Inter gelata, la Fiorentina prende a zero un big nerazzurro

Il club nerazzurro a mani vuote, lo scippo per giugno è servito: la Fiorentina all’assalto del big di Inzaghi

Manca ancora tanto alla riapertura del calciomercato che, nel mese di gennaio, darà alle big del nostro calcio la possibilità di rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione. L’Inter in primo piano, con Marotta consapevole della forza del gruppo consegnato in estate a Simone Inzaghi: quest’anno si punterà a vincere tutto.

Dallo Scudetto, ancora una volta, in seguito al successo della passata stagione. La seconda stella è un lontano ricordo e l’Inter in questo inizio di stagione ha già dimostrato di poter competere con tutti anche in Champions League: il fragoroso recente successo sulla Stella Rossa non lascia dubbi. Ad ogni modo, era e rimane il mercato il tema bollente che accompagnerà i tifosi nerazzurri da qui ai prossimi mesi.

L’attacco tra le priorità, visto che il reparto avanzato è l’unico probabilmente nel quale sono presenti conclamati esuberi che Marotta già lo scorso agosto aveva provato a cedere. Marko Arnautovic e Joaquin Correa faranno spazio, verosimilmente, ad almeno un grande attaccante.

Per giugno il sogno è sempre e solo Jonathan David, in scadenza con il Lille e obiettivo prioritario della dirigenza di Viale della Liberazione. Per quel che concerne gli addii, in casa Inter se ne sta facendo strada uno che potrebbe invece far felici i tifosi della Fiorentina.

Dall’Inter alla Fiorentina: scippo estivo clamoroso

La difesa resta il cruccio più spinoso per la dirigenza nerazzurra che dovrà, soprattutto in entrata, lavorare senza sosta per garantire a Inzaghi 1-2 centrali durante l’estate. Il motivo è presto detto: Francesco Acerbi e Stefan de Vrij erano e rimangono in uscita.

Soprattutto l’ex Sassuolo, che a febbraio compirà 37 anni, potrebbe non rinnovare il suo contratto con la società di Viale della Liberazione. La politica di Oaktree impone uno svecchiamento del reparto arretrato e Acerbi, dunque, potrebbe non restare all’Inter oltre il 30 giugno 2025, data della scadenza dell’attuale accordo tra le parti. Ad accoglierlo, in questo caso, potrebbe essere la Fiorentina di Palladino.

Acerbi rappresenterebbe il rinforzo di esperienza che il giovane allenatore campano vorrebbe richiedere a Commisso. Un’occasione importantissima visto che il centrale è in scadenza e a fine carriera, dunque non andrebbe a pesare eccessivamente sulle casse della società gigliata.