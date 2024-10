Cuore spezzato per Zielinski, il messaggio commuove i tifosi

Oltre all’infortunio subito con la nazionale polacca, è arrivata un’altra brutta notizia per Piotr Zielinski

L’Inter si appresta a tornare in campo nell’ottava giornata di Serie A, domenica prossima, contro la Roma all’Olimpico. Partita nella quale Simone Inzaghi dovrà rinunciare all’infortunato Piotr Zielinski.

Il centrocampista nerazzurro ha lasciato il campo anticipatamente nel corso del match di Nations League tra Polonia e Croazia terminato 3-3. Rientrato in Italia e sottoposto agli accertamenti di rito, Zielinski ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra che lo costringerà a uno stop di almeno dieci giorni. Inzaghi, pertanto, dovrà fare a meno del polacco contro Roma, Young Boys, Juventus. L’obiettivo dell’Inter è di farlo rientrare il 30 ottobre quando i nerazzurri affronteranno l’Empoli nel turno infrasettimanale.

Un infortunio che arriva in una giornata molto triste per Zielinski coinvolto anche lui nel tragico lutto che ha sconvolto l’Udinese, squadra in cui è cominciata la carriera italiana del centrocampista che, successivamente, ha indossato le maglie di Empoli e Napoli prima di approdare all’Inter.

Zielinski, è scomparso il suo ex allenatore

All’età di 53 anni è morto Luca Mattiussi, ex allenatore delle giovanili dell’Udinese per dodici anni di cui cinque, dal 2012 al 2017, in panchina con la Primavera. Sotto la sua guida sono cresciuti talenti come lo stesso Zielinski, i portieri Meret, Scuffet e Vicario e il centrocampista Jakub Jankto.

Mattiussi è scomparso a causa di un tumore che gli era stato diagnosticato quattro anni fa. E’ stata la stessa Udinese a dare la notizia della scomparsa dell’allenatore con una nota ufficiale sul proprio sito nella quale ha elogiato le qualità di Mattiussi, “persona di grande spessore” e “tecnico estremamente preparato.”

“Mattiussi lascia un ricordo indelebile nella famiglia bianconera che mai lo dimenticherà”, così si conclude la nota dell’Udinese che porge poi le sue condoglianze alla moglie Anna e ai quattro figli. Zielinski ha voluto ricordare il suo ex allenatore con una stories pubblicata su Instagram nella quale ha posto un cuore spezzato sull’immagine di Mattiussi con la tuta da allenatore dell’Udinese.

Zielinski è stato acquistato dall’Udinese nel 2011 dal club polacco dello Zaglebie Lublino. Pagato 100mila euro, viene inizialmente inserito nella squadra Primavera con Mattiussi allenatore. Esordisce in Serie A il 2 dicembre 2012 in un Udinese-Cagliari. In quel campionato, il polacco debutterà da titolare nella 32.a giornata a Parma. Ad allenare i friulani c’era Francesco Guidolin. Nel 2014, il passaggio all’Empoli poi al Napoli con cui vince lo Scudetto nella stagione 2022-23.