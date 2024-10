Inter, telefonata a Inzaghi dall’Arabia: vuole ritornare in Serie A

Il giocatore, forse volato troppo frettolosamente nella Saudi Pro League, ha voglia di Serie A: il suo mentore lo aspetta a braccia aperte

Ci sono giocatori che hanno legato e legano indissolubilmente il loro destino, e quindi la loro carriera, alla figura di un determinato allenatore. Sono calciatori che, prima del connubio vincente col mister di turno, non si erano nemmeno affacciati al grande palcoscenico del calcio che conta.

E che addirittura in taluni casi, una volta spezzato il matrimonio, non si sono più visti ad alto livello. È come se la sola assenza di colui capace di tirare fuori il meglio delle sue doti, abbia fatto svanire quanto di buono, di certo, di sicuro, fosse stato acquisito. E che ormai si dava per scontato potesse essere confermato.

Nella sua vincente esperienza alla Lazio, senza la quale Simone Inzaghi non sarebbe mai stato preso in considerazione da Beppe Marotta come uomo giusto per il dopo Conte, c’erano alcuni giocatori che hanno incarnato appieno il grande lavoro fatto dal rampante allenatore piacentino.

Oltre ad aver avuto il merito di far esplodere lo straordinario talento di cui già disponeva Luis Alberto, Inzaghi ha valorizzato al meglio Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, tanto per citare due pezzi da novanta di quella Lazio. Una squadra che in difesa poteva contare su un oriundo capace di conquistare anche la maglia della nazionale azzurra, sebbene il debutto, dopo un paio di convocazioni, sia arrivato quando il mentore aveva già traslocato in direzione Milano.

Luiz Felipe, ‘saudade’ della Serie A: vuole tornare

Proprio subito dopo l’esordio in maglia azzurra, Luiz Felipe ha ceduto alle lusinghe provenienti dalla Liga accettando la ricca offerta del Betis Siviglia, che lo acquistato mettendolo sotto contratto addirittura con un quadriennale. La poco felice parabola della società andalusa, già sofferente per non pochi problemi economici, hanno portato ad un’esperienza interrottasi molto prima del previsto.

Nel settembre del 2023 l’italo brasiliano si è trasferito in Arabia Saudita, all’Al Ittihad – lo stesso club dove è approdato Karim Benzema – dove però, lauto stipendio a parte – le cose non sono andate esattamente nel verso giusto.

Secondo fonti della stampa saudita, il calciatore vorrebbe cambiare aria. E lo stesso club della Saudi Pro League vorrebbe disfarsi di lui. Inevitabile a questo punto l’indiscrezione secondo cui il difensore avrebbe subito pensato ad un ritorno in Italia, contattando direttamente Simone Inzaghi per capire se ci possa essere un margine per rientrare dalla porta principale. Nella società Campione d’Italia in carica. Fianco a fianco con l’uomo che lo ha fatto diventare uno dei difensori migliori della Serie SA durante tutti i 4 anni passati assieme.