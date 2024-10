La decisione è presa, brutto colpo per l’Inter: il bomber se ne va

L’Inter potrebbe perdere uno dei suoi attaccanti. Il piano è già pronto per strapparlo ai nerazzurri definitivamente

Finalmente, si torna in campo. La pausa della Serie A è definitivamente alle spalle e Inzaghi ha accolto tutti i nazionali a Appiano Gentile per preparare la prossima (e importantissima) sfida di campionato dell’Inter ospite della Roma all’Olimpico.

Lo stop della Serie A ha alimentato, come di consueto, i rumors di calciomercato sulle big del nostro campionato. Tra queste, ovviamente, non poteva mancare l’Inter alla quale, nei giorni scorsi, sono stati accostati tre profili per la prossima stagione ovvero Daniel Maldini del Monza, l’attaccante del Lille Jonathan David e il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah, quest’ultimi in scadenza di contratto a fine annata.

Mentre Tah è un profilo più esperto con una lunga esperienza in Bundesliga e in ambito internazionale sia con il Bayer che con la nazionale tedesca, sia David che Maldini corrispondono perfettamente all’identikit dei calciatori sui quali vorrebbe investire in futuro OakTree ovvero rinforzi giovani, di qualità e in grado di crescere ulteriormente in nerazzurro.

Inter, possibile addio per l’attaccante

Rientra pienamente in queste caratteristiche anche un altro attaccante, già di proprietà dell’Inter, protagonista di un buon inizio di stagione in Serie A. Tre i gol messi a segno in otto partite con l’Empoli per Sebastiano Esposito che ha iniziato con il club toscano la sua sesta esperienza consecutiva in prestito dall’Inter dopo quelle con Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari e Sampdoria.

Nei giorni scorsi si è scritto di un’Inter intenzionata a riportare Esposito alla base e, invece, a quanto pare l’Empoli punta a riscattare l’attaccante classe 2002, sfruttando il diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Un prezzo che potrebbe essere molto vantaggioso per il club toscano per un potenziale investimento tale da garantire una rivendita futura elevata specie se Esposito dovesse finalmente imporsi come uno dei migliori attaccanti in Serie A.

L’Inter segue con molta attenzione anche la crescita del fratello di Sebastiano Esposito, Francesco Pio, attaccante dello Spezia e della Nazionale Under 21. L’Inter vuole mantenere il controllo del giocatore e sarebbe disposta a lasciarlo per un’altra stagione al club ligure in caso promozione. Se così non fosse, i nerazzurri potrebbero puntare a un nuovo prestito ma stavolta a un club della massima serie per permettere a Francesco Pio di accumulare esperienza in Serie A.

La prossima estate, l’attaccante dello Spezia disputerà l’Europeo Under 21 con l’Italia in Slovacchia, un’occasione per mettersi ulteriormente in mostra anche per possibile proposte provenienti da club esteri.