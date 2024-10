‘Terremoto’ Inter: inchiesta Curva Nord, squalifica a Calhanoglu

L’inchiesta sugli ultras continua a tenere banco in casa Inter. Calhanoglu è stato ascoltato in Procura ed ora rischia una squalifica

L’Inter rischia di pagare a caro prezzo l’inchiesta ultras. Dopo Zanetti e Simone Inzaghi, è toccato ad Hakan Calhanoglu andare in Procura per chiarire meglio la sua posizione. Ricordiamo che il turco è presente in diverse intercettazioni di Ferdico e gli inquirenti lo hanno voluto sentire per capire il suo rapporto con il capo della curva nerazzurra.

Come già successo con il vicepresidente e il tecnico nerazzurro, Calhanoglu non ha smentito i contatti con Ferdico. Anzi ha confermato di avere avuto a titolo personale colloqui con i leader della curva dell’Inter nonostante il club gli avesse sconsigliato di incontrarli. Il centrocampista ha anche ribadito che non c’è stata nessuna pressione e che tutto si è svolto in maniera molto cordiale e tranquilla. Questo naturalmente non cambia la situazione visto che per il turco il rischio è quello di una squalifica.

Le parole di Calhanoglu ben presto finiranno sul tavolo della Procura FIGC. Da Roma stanno seguendo con attenzione la vicenda e a breve potrebbero entrare in azione con i primi deferimenti. I contatti tra i tesserati e il tifo sono vietati dall’articolo 25 comma dieci del Codice di Giustizia Sportiva e in caso di violazione le sanzioni sono automatiche.

Succederà molto probabilmente così per Zanetti, Inzaghi e anche per il centrocampista turco. Al momento l’unica incertezza riguarda le tempistiche visto che, almeno per ora, non è stata aperta ancora alcuna indagine.

Contatti Calhanoglu-Curva Nord: cosa rischia il calciatore

Molto probabilmente la FIGC sta attendendo la fine degli interrogatori dei giocatori coinvolti e subito dopo procederà con l’inchiesta e le rispettive sanzioni. Ritornando alla posizione di Calhanoglu, l’ammissione dei contatti con il tifo caldo nerazzurro equivale alla violazione dell’articolo 25 – che vieta di “avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società” – e quindi per lui potrebbe esserci ammenda di 20mila euro e una squalifica che può andare da una ad almeno quattro giornate.

Molto dipenderà da come la Procura FIGC giudicherà i contatti tra il turco e Ferdico. Una situazione non facile per l’Inter considerato anche l’importanza che il centrocampista ha per Simone Inzaghi. Ma il tecnico nerazzurro quasi sicuramente dovrà fare a meno del suo regista per almeno un paio di partite. Una vera e propria tegola considerato che non è ancora chiaro quale sfide il turco sarà costretto a saltare.